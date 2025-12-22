發細胞簡訊防恐攻？劉世芳：須釐清範圍、對象 避免恐慌　

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影
台北捷運隨機殺人案釀4死11傷，台北市府不排除在類似情況時發送細胞簡訊。內政部長劉世芳稱「仍需研議」，因不清楚嫌犯動向，加上人潮來來去去，貿然發布恐引起不必要恐慌，地方政府若有需求可向行政院災防辦提出。她提到，更新版小橘書（台灣全民安全指引）將加入重大暴力危害事件指引。

立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧關注，內政部如何定義此次事件，張榮興指出，此案距離恐怖事件仍有距離，更像隨機襲擊事件，蘇提到，「小橘書」未提供面對重大暴力危害事件的指引，但行政院國土辦出版的民眾自我安全防護常識編，就針對反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊有指引，劉世芳坦言，現行版確實不明確，更新版將加入。

國民黨立委張智倫關注，未來類似事件能否比照天災發放細胞簡訊，即時通知民眾，劉世芳說明，地方政府發布細胞簡訊以疏散撤離為主，必有明確科學數據，才能確認發送對象和範圍，此案因為不清楚嫌犯動向，加上人潮來來去去，貿然發布恐引起不必要恐慌，造成更多疑問，地方政府有需求可與行政院災防辦提出，會做較好的評估。

民進黨立委張宏陸表示，是否對民眾發送細胞簡訊仍待商榷，但警察系統除了無線電通報，能否透過細胞簡訊通報警方幹部、基層警員，加強橫向聯繫，張榮興指出，案發後當地警方除了展開圍捕，也會通報鄰近警察機關及外勤警員，實務上還是無線電通報最快，相關建議將帶回研究。

張宏陸提及，未來是否能透過AI關注交通場站騷動，就能通報警方掌握，台中豐原車站就有相關設備，交通部次長伍勝園指出，過去交通部曾想建制影像辨識，但遭監察院糾正，會在兼顧人權情況下展開研議。

此外，對於衛福部有意重新檢視社安網，張智倫關注未來如何追蹤、避免模仿犯，衛福部次長呂建德說明，社安網主要對象針對貧窮、家暴、兒虐、身障、藥酒癮及精神疾病，此案較為特殊，涉及社會孤立、累積挫折等狀況，將與專家共同檢視非典型、高度突發性個案，如何列入社安網對象檢討，預計3個月內完成。

