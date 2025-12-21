Kolas：世界沒有一個族叫中華民族 認同已成國安問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統府發言人Kolas Yotaka（圖）21日舉辦簽書會，發表全新著作「禮物：一本關於台灣認同的書」。記者黃婉婷／攝影

前總統府發言人Kolas Yotaka21日舉行「禮物：一本關於台灣認同的書」新書發表會。她自認不是中國人，世界上沒有一個族叫做「中華民族」，當前台灣面臨中共威嚇，除了要具備軍備、能源任性，認同也早是國安議題，期待全世界知道，台灣是多元認同國家，而非相對民主化的中國社會。

Kolas的新書包括兩個主要問題，包括「你是中國人嗎？」以及「你是中華民族嗎？」，但兩個答案皆為否定。她說，無論血緣、地理、情感、政治與生命經驗，她都不是中國人，而且她認為大部分的台澎金馬的人、都跟她一樣；至於是不是中華民族，「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上沒有一個族叫做「中華民族」。

她引用史料指出，中華民族是100多年前，孫中山要建中華民國時，革命派主張推翻滿清、驅逐韃虜，並以漢滿蒙回藏「五族共和」理念，建立新的國家並成為「中華民族」；如今在台澎金馬的中華民國，並沒有漢滿蒙回藏等五族，但有華人後代、原住民，越南、印尼後代，相當多元。

她說，面對當前緊張局勢，尤其國會最大黨黨主席喊出「我是中國人」、「促進中華民族兩岸雙贏」，「認同」已成國安問題；國家安全可訴諸提升國防預算提升、能源韌性，也可以不斷考究認知作戰，但若遇到人民認同脆弱的國家，會遇到什麼問題？希望新書能帶給大家更多思考。

Kolas表示，希望全世界都知道，台灣是多元認同國家，而非比較民主化的中國社會，應不斷強化對台灣和對自己的認識，這是台灣繼續往前走，抵抗最嚴峻的挑戰的第一步。

Kolas的新書發表會有不少政壇好友力挺，包括前行政院副院長施俊吉、前陸委會主委邱太三、前數位發展部長唐鳳、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、陽明交大科法所特聘教授林志潔等人，皆出席力挺。

