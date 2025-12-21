赴廈門出席台協慶祝活動 翁曉玲：一件好事又被抹黑

國民黨多位立委赴廈門參加台商協會活動，引發議論。國民黨立委翁曉玲今天說，她受邀參加廈門台商協會33週年慶祝活動，原本是一件好事，沒想到又被抹黑；此行是自費私人行程，她以台商朋友們為榮。

對於黨籍立委參與廈門台商協會活動引發議論，國民黨明天上午將召開「綠色奇幻文學－廈門抹紅記」記者會，對外說明。

媒體報導，中國近期藉廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委參與，名為探訪台商，目的是確保對台工作「沒有意外」。國民黨立委翁曉玲、葉元之20日被目擊搭機赴廈門，19日已赴廈門的藍委林思銘說，廈門會長是新竹縣鄉親，同鄉情誼獻上祝福。

翁曉玲今天透過臉書表示，她很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，不僅見到廈門台商協會的朋友，還有來自大陸30多個城市的台商協會朋友們，看到大家在各自領域認真打拚、成績亮眼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻、為台灣爭光，她內心非常感動，以台商朋友們為榮。

翁曉玲說，原本是一件好事，沒想到又被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事，惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。她指出，此行與幾位同事參加活動，都是自費、私人行程。

翁曉玲強調，她不會因為民進黨和媒體報導抹黑，失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。該做的事、該說的話，她不會退縮，會繼續努力、勇往直前。