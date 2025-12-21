蔡正元指美方開關稅條件 政院駁斥：拼湊羅織、並非事實
前立委蔡正元在臉書上談及，美國對台關稅將改為不疊加的15%，相關協議將送立法院，若立院未能通過，美將對台灣課徵32%關稅。對於蔡正元說法，行政院發言人李慧芝21日表示，這位蔡前立委臉書所稱資訊多為拼湊羅織，不是事實。
李慧芝表示，事實上，該貼文所稱美國政府官員來台，並未拜會經貿辦總談判代表楊珍妮及經濟部長龔明鑫，停留我國期間僅就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係，蔡前立委發文內容，全是不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導。
蔡正元透過臉書指出，美國國務院副科長Julie Turner日前秘密來台，「賴卿跪美接旨」，白宮命：台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。相關訊息隨即遭行政院駁斥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言