蔡正元指美方開關稅條件 政院駁斥：拼湊羅織、並非事實

前立委蔡正元在臉書上談及，美國對台關稅將改為不疊加的15%，相關協議將送立法院，若立院未能通過，美將對台灣課徵32%關稅。對於蔡正元說法，行政院發言人李慧芝21日表示，這位蔡前立委臉書所稱資訊多為拼湊羅織，不是事實。

李慧芝表示，事實上，該貼文所稱美國政府官員來台，並未拜會經貿辦總談判代表楊珍妮及經濟部長龔明鑫，停留我國期間僅就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係，蔡前立委發文內容，全是不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導。

蔡正元透過臉書指出，美國國務院副科長Julie Turner日前秘密來台，「賴卿跪美接旨」，白宮命：台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。相關訊息隨即遭行政院駁斥。