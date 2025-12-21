快訊

批綠帶風向政治操作！國民黨籲約束黨公職及青鳥 停止冷血造謠

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
北捷台北車站與中山站周邊19日發生隨機傷人事件。國民黨今表示，面對重大公安事件，請民進黨約束黨公職及青鳥，停止冷血造謠，不要以消費悲劇作為政治操作。圖／取自國民黨臉書
北捷台北車站與中山站周邊19日發生隨機傷人事件。國民黨今表示，面對重大公安事件，請民進黨約束黨公職及青鳥，停止冷血造謠，不要以消費悲劇作為政治操作。

國民黨指出，社會仍在哀痛之際，民進黨人士竟急著帶風向，影射歹徒是「第五縱隊」，進行政治操作，綠營側翼跟青鳥也立即傾巢而出，製造社會恐慌。

國民黨批評，民進黨立委參選人林志潔公然影射，此案不是隨機殺人，比較像「第五縱隊」青鳥接著廣傳，歹徒張文為陸配子女或具有陸籍。但根據警方調查，是一人作案的隨機襲擊，排除有共犯；陸委會也澄清，歹徒非陸配二代，並痛批這是藉事件激化衝突。

國民黨指出，青鳥、側翼持續造謠，稱市府「毫無作為」、警方不作為，恐嚇治安失控。事實是，歹徒預謀犯案、故布疑陣，警方火速圍捕追緝。北市府第一時間即成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，跨局處啟動應變，全面強化警戒及維安，並提供撫卹、醫療、法律、心理諮商等協助。

國民黨表示，面對重大公安事件，惡意猜疑及帶風向，都是造成社會恐慌的元兇，請民進黨約束黨公職及青鳥，停止冷血造謠，不要以消費悲劇作為政治操作，請回歸理性查證與制度檢討，讓社會恢復平靜與安寧。

