政院澄清美官員來台與關稅談判無關 嗆蔡正元「不負責任的拼湊羅織」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
前立委蔡正元今天指出，美國國務院副科長Julie Turner祕密來台會民進黨官員，傳遞白宮意見，包括台美要簽對等貿易協議，對台關稅改為不疊加15%，但相關協議送立院若未通過，美將對台灣課徵32%關稅。行政院發言人李慧芝表示，相關資訊多為拼湊羅織，不是事實。

李慧芝指出，事實上，該貼文所稱美國政府官員來台並未拜會政委楊珍妮及經濟部長龔明鑫，停留我國期間僅有就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係，蔡正元發文內容，全是不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導。

行政院長卓榮泰日前表示，台美關稅談判「應已經接近可以確定的時間」，引發各界關注。蔡正元今透過臉書指出，Julie Turner日前秘密來台轉達白宮意見，包括台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；營業額達500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。

蔡正元指出，如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

此外，蔡正元說，台美雙方要對外宣稱「對等貿易協議」不是「自由貿易協定」，只是「非官方框架下的貿易協議」。同時，美國要求台方將「對等貿易協議」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元還在文末備註，Julie Turner已經接見過的民進黨官員，包括經貿辦總談判代表楊珍妮、龔明鑫、勞動部長洪申翰、經濟部國貿署副署長劉威廉，以及經濟部、勞動部、農業部、衛福部官員。

過境美國 經濟部長 蔡正元

