新書談台灣認同 Kolas：世界沒有一個族叫中華民族

前總統府發言人Kolas Yotaka今天舉辦「禮物：一本關於台灣認同的書」新書發表會，她說，「我不是中國人」，世界上沒有一個族叫做「中華民族」，期待全世界能知道，台灣是多元認同國家，而不是「比較民主化的中國社會」。

Kolas的今天下午在明星咖啡館舉行新書發表會，前行政院副院長施俊吉、前陸委會主委邱太三、前數位發展部長唐鳳、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、陽明交大科法所特聘教授林志潔等人，都受邀出席發表會。

Kolas的新書主張面對中共的威嚇，台灣除了應具備軍備、能源韌性，「認同」亦是台灣的國安議題。她說，寫這本書是想要自問自答兩個問題：「你是中國人嗎？」以及「你是中華民族嗎？」

Kolas指出，「我不是中國人」，無論血緣、地理、情感、政治與生命經驗，她都不是中國人，而且她認為大部分的台澎金馬的人、都跟她一樣；至於是不是中華民族，「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上沒有一個族叫做「中華民族」。

她表示，翻閱史料，中華民族是100多年前，孫中山要創建中華民國，革命派主張推翻滿清、驅逐韃虜，並以漢滿蒙回藏「五族共和」理念，來建立新的國家並成為「中華民族」；如今在台澎金馬的中華民國，並沒有漢滿蒙回藏等五族，但現在有華人後代、原住民，越南的孩子、印尼的後代，讓台灣社會非常多元。

她說，面對當前緊張局勢，尤其國會最大黨黨主席喊「我是中國人」等話語時，「認同」是一個國安問題；國家安全可以訴諸國防預算提升、訴諸能源韌性提升，也可以不斷地考究認知作戰，但如果是人民認同脆弱的國家，會遇到什麼問題，她希望這本書可以提供更多人去思考這個問題。

Kolas表示，她希望全世界都知道台灣是一個有多元認同的國家，而不是一個「比較民主化的中國社會」，不斷強化對台灣的認識以及對自己的認識，這是台灣繼續往前走，抵抗最嚴峻的挑戰的第一步。