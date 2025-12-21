快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

新書談台灣認同 Kolas：世界沒有一個族叫中華民族

中央社／ 台北21日電

前總統府發言人Kolas Yotaka今天舉辦「禮物：一本關於台灣認同的書」新書發表會，她說，「我不是中國人」，世界上沒有一個族叫做「中華民族」，期待全世界能知道，台灣是多元認同國家，而不是「比較民主化的中國社會」。

Kolas的今天下午在明星咖啡館舉行新書發表會，前行政院副院長施俊吉、前陸委會主委邱太三、前數位發展部長唐鳳、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、陽明交大科法所特聘教授林志潔等人，都受邀出席發表會。

Kolas的新書主張面對中共的威嚇，台灣除了應具備軍備、能源韌性，「認同」亦是台灣的國安議題。她說，寫這本書是想要自問自答兩個問題：「你是中國人嗎？」以及「你是中華民族嗎？」

Kolas指出，「我不是中國人」，無論血緣、地理、情感、政治與生命經驗，她都不是中國人，而且她認為大部分的台澎金馬的人、都跟她一樣；至於是不是中華民族，「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上沒有一個族叫做「中華民族」。

她表示，翻閱史料，中華民族是100多年前，孫中山要創建中華民國，革命派主張推翻滿清、驅逐韃虜，並以漢滿蒙回藏「五族共和」理念，來建立新的國家並成為「中華民族」；如今在台澎金馬的中華民國，並沒有漢滿蒙回藏等五族，但現在有華人後代、原住民，越南的孩子、印尼的後代，讓台灣社會非常多元。

她說，面對當前緊張局勢，尤其國會最大黨黨主席喊「我是中國人」等話語時，「認同」是一個國安問題；國家安全可以訴諸國防預算提升、訴諸能源韌性提升，也可以不斷地考究認知作戰，但如果是人民認同脆弱的國家，會遇到什麼問題，她希望這本書可以提供更多人去思考這個問題。

Kolas表示，她希望全世界都知道台灣是一個有多元認同的國家，而不是一個「比較民主化的中國社會」，不斷強化對台灣的認識以及對自己的認識，這是台灣繼續往前走，抵抗最嚴峻的挑戰的第一步。

中華民族 中國人 Kolas

延伸閱讀

拒絕兩岸開戰！重量級學者集結出書促推動「雙制度共容大中華共同體」

逃兵變共諜？張文犯案民進黨甩鍋中共同路人 藍批：不思進取

賴清德指中國要把台灣人變中國人 侯友宜回這句話

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

相關新聞

政院澄清美官員來台與關稅談判無關 嗆蔡正元「不負責任的拼湊羅織」

前立委蔡正元今天指出，美國國務院副科長Julie Turner祕密來台會民進黨官員，傳遞白宮意見，包括台美要簽對等貿易協...

扛住壓力調和朝野！陳其邁出席王金平餐會 懷念有公道伯的立法院

立法院前院長王金平從政50周年，今辦感恩餐會，高雄藍綠要角雲集，藍營立委柯志恩以「教科書」形容王金平，並許願明年市長選舉...

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

王金平從政50周年今天在高雄辦感恩餐會，地方藍綠要角雲集，國民黨副主席李乾龍也有出席，王金平自曝未邀請黨黨主席鄭麗文，「...

南非槍擊案多人傷亡 外交部：初步了解無國人受影響

南非約翰尼斯堡當地時間12月21日發生槍擊事件並造成多人傷亡，我外交部表示，經初步了解，目前無我國人受影響；近年來南非治...

賴總統向醫界喊話 門診若遇在野黨立委請他們多幫忙

賴清德總統今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，他在致詞時向醫界喊話，中央政府總預算都還沒有過，...

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

迎戰2026年地方選舉，民眾黨多位黨公職有意投入議員選戰，依照黨內規定應在就職1年前辭職。民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。