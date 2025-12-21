黃國昌為隨機攻擊罹難者默哀 盼用勇氣善良克服恐懼

快訊

中央社／ 台北21日電

台北19日發生張文隨機攻擊案釀死傷。民眾黨主席黃國昌今天出席論壇活動時，帶領與會者替罹難者默哀，他說，希望藉由彼此相互扶持、打氣，用勇氣、善良去克服一切邪惡跟恐懼，勇氣跟善良應該是台灣社會共同的語言。

行政院長卓榮泰不副署財劃法，台灣民眾黨政策會下午舉行「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，邀請專家學者共同探討行政權與立法權的界線、副署制度的本旨。

論壇開始前，黃國昌帶領與會者一同為19日台北捷運、中山商圈發生的張文隨機攻擊事件，對被害人、罹難者表示默哀。黃國昌說，上週發生這麼可怕的事情，相信大部分台灣人也沒辦法相信，社會為何這麼混亂、帶給人民這麼多恐懼。

黃國昌指出，希望藉由彼此相互扶持、打氣，用勇氣、善良去克服一切邪惡跟恐懼，「我們不應該被恐懼宰制」，勇氣跟善良應該是台灣社會共同的語言，他衷心期望傷者早日康復，社會回歸祥和平靜。

黃國昌在論壇致詞表示，台灣民主憲政走到今天這一步，「根本是已步上北韓水準」，如果他不是身為民眾黨主席，「現在早已在總統府前」，但是身為在野黨魁，必須顧慮及思考下一步該做什麼，才能因應變局。

台大政治系退休教授、前考試委員黃錦堂在論壇指出，在野陣營因應選戰布局，必須精準打擊、吸引民心，以取得勝選為目標，才是具體因應變局之道；他呼籲藍白合作共提亮點政策、擘劃選戰布局，更要在綠營相對優勢選區，例如南二都選戰要展現決心，才能對執政黨形成壓力。

