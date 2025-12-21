240億打造藥物韌性 賴總統喊話儘速通過總預算

總統賴清德今天提到，打造醫療韌性，未來4年將挹注新台幣240億元執行「國家藥物韌性整備計畫」，呼籲立法院儘速通過明年度總預算案。

中華民國公立醫院協會今天在台北榮總舉行「醫療韌性守護健康台灣」研討會，賴總統致詞表示，公立醫療體系有責任配合政府政策。公立醫院不僅是救災與偏鄉醫療照護的重要支柱，更是守護民眾健康第一線，在平凡中成就不平凡，最終目標就是「守護健康台灣」。

賴總統說，談到醫療韌性，不能只著眼於單一醫院效能提升，也不只是同醫療體系內串連。醫院與醫院之間合作不應只是「點」或「線」，而是要形成一個「面」。除了持續投入人才培育、改善醫療環境、推動智慧醫療與永續醫療外，政府也正推出「國家藥物韌性整備計畫」。

他表示，「國家藥物韌性整備計畫」預計投入240億元，自明年起為期4年，目標在於強化藥物原料的韌性，涵蓋生產製造、儲存管理與智慧調控等面向。面對天災或地緣政治變化，台灣才能具備足夠的醫療韌性，確保台灣民眾的用藥安全。

賴總統說，政府推動的醫療韌性，不僅是台灣、國家、社會與人民健康的韌性，也希望同時帶動台灣產業發展。產業成長有助於台灣布局國際社會，而這樣的布局，將從邦交國開始，政府也會協助藥品與醫療器材產業，共同強化藥物韌性。

總統表示，這些政策的推行，要等中央政府總預算案通過後才能實施。法律規定：「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決」，但至今立法院仍未審議。並強調，政黨競爭難免，但應以國家利益為最優先考量。期盼大家共同合作，在此歲末年終之際，讓中央政府總預算案儘速通過，明年才能順利推動許多新的計畫。

賴總統向與會的醫界人士說，「如果你們在門診服務時，剛好遇到在野黨的立法委員，也可以順便向他們反映」，政黨競爭在所難免，但國家利益應放在最優先，在歲末年終之際，明年將推動多項新計畫，呼籲立法院儘速通過中央政府總預算案。