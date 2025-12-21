快訊

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院前院長王金平（左四）今辦感恩餐會，國民黨黨主席鄭麗文未受邀，副主席李乾龍（右四）是以好友身分不請自來。記者徐白櫻／攝影
王金平從政50周年今天在高雄辦感恩餐會，地方藍綠要角雲集，國民黨副主席李乾龍也有出席，王金平自曝未邀請黨黨主席鄭麗文，「柯志恩才是代表國民黨」，此說法引發外界揣測兩人不和。白派大老、好友蕭漢俊解釋，餐會宴請對象以高雄縣市為主，沒有邀黨中央人士，柯志恩代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則是基於私交出席，不是刻意不邀鄭麗文，外界誤解大了。

今日餐會僅安排四人致詞，分別為王金平、感恩餐會籌備會主委吳榮彬、市長陳其邁及黨部主委柯志恩，另外三名爭取民進黨高雄市長提名的立委也未受邀，不約而同出席活動向王金平致意。

餐會前王金平受訪表示，餐會未邀請黨主席鄭麗文，因為柯志恩才是代表國民黨。此說法引起外界關注。

省農會理事長蕭漢俊解釋，王金平從政50周年，需要感謝的人太多了，今天不可能全部邀來，所以感恩餐會主要宴請高雄縣市政壇及地方人士為主，柯志恩是黨部主委，當然最具代表性，餐會未邀黨中央人士，當然就沒邀鄭麗文，李乾龍會來是因為他跟王院長私交甚篤，他要來，院長當然不會拒絕。

王金平 柯志恩 鄭麗文

