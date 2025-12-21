快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰2026年地方選舉，民眾黨新聞部主任吳怡萱（右）、副秘書長許甫（左）有意投入議員選舉。記者許正宏／攝影
迎戰2026年地方選舉，民眾黨多位黨公職有意投入議員選戰，依照黨內規定應在就職1年前辭職。民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾黨副秘書長許甫等人將在12月24日請辭，所有投入選舉者都會依照規定辭去職務。

民眾黨今年8月通過「公職人員選舉提名條例」，地方黨部主委及副主委擬參加公職選舉者，應在該項公職就職日1年半前辭職；中央黨部一級副主管以上擬參加公職選舉者，應在該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選候選人。

民眾黨上半年陸續更換地方黨部主委，包括台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等人，皆按照規定卸下地方黨部主委身分。

盤點民眾黨中央黨部一級副主管以上有意參選者，包括副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學及秘書行政部副主任蔡君婷等人，按照規定必須在12月28日辭去職務。據了解，許甫等6人將在12月24日集體請辭，正式投入議員選戰。

黃國昌今天受訪時說，民眾黨是一個有制度的政黨，有意願投入選舉的一級主管，按照黨內規定就是必須請辭，許甫等人都會在12月24日請辭。

