林佳龍：台企與帛琉美麗坵州簽MOU 共同打造高球場

中央社／ 台北21日電

外交部林佳龍率經貿團出訪帛琉，他今天於社群媒體表示，期間見證台灣企業與帛琉美麗坵州政府簽署投資合作備忘錄，共同打造高爾夫球場，為「榮邦計畫」重要里程碑。

外交部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國。

林佳龍今天在臉書發文表示，他20日在帛琉見證台灣企業佳邦公司與帛琉美麗坵（Melekeok）州政府簽署投資合作備忘錄（MOU），雙方將於帛琉總統府附近共同打造一座符合國際標準的高爾夫球場。

林佳龍說，該投資案不僅有助於推動帛琉觀光產業多元發展，更為外交部「榮邦計畫」中的「永續觀光」立下重要里程碑，盼未來能成為台帛互利共榮的最佳象徵。

林佳龍指出，美麗坵州長帛洛伊（Henaro Polloi）陪同前往高爾夫球場預定地視察。帛洛伊感謝台灣企業的投入，並強調此項投資具體展現台灣對帛琉總統惠恕仁施政願景的支持，州政府未來將與投資方攜手推進各項建設進度。

林佳龍轉述，帛琉觀光部長曼尼萊（NgiraibelasTmetuchl）指擁有一座高爾夫球場是許多帛琉民眾的夢想，相關構想已討論逾30年，期待高爾夫球場能與總統府周邊景點相互串聯，形成新的觀光亮點。

林佳龍同日在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）及國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）陪同下，走訪2026年太平洋島國論壇（PIF）預定舉辦地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館，並就論壇籌辦方向、運輸規劃等合作構想交流與討論，並表達台灣將全力支持帛琉舉辦PIF，向世界分享台灣的經驗和優勢。

此外，林佳龍分享，在基礎建設及工商業部長歐比揚（Charles Obichang）陪同下，一行人自海巡港（Marine Law Port）展開考察，了解保利馬零碳船的停泊與運作空間，另在參訪帛琉國家博物館（BelauNational Museum）由原住民族委員會設置的「台灣原住民族特展」。

帛琉 林佳龍 外交部

