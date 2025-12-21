副總統出席長老教會活動 盼續協助推動防災士培訓

副總統蕭美琴今天出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」，肯定長老教會向社會傳遞愛、盼望及勇氣，也期盼持續協助政府推動防災士培訓，為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

總統府發布新聞稿，副總統致詞表示，對基督徒來說，聖誕是上帝賜予的禮物，是愛的體現，也是和平的記號，是盼望的開始。

她說，感謝長老教會透過陪伴或是對家庭、青年的關懷，將主的愛傳遞到需要的人身邊，在國家遭遇重大災害的時候，教會也總是站在第一線。長老教會以焚而不燬的精神，用行動見證信仰，將愛、盼望及勇氣傳遞到社會中。

副總統表示，台北市19日發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

副總統提到，這段期間面臨種種天災或各種災害，台灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引；現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與。感謝長老教會長期投入公益，也協助政府推動防災士培訓，與台灣各個宗教共同為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

副總統說，現在身處在動盪的世界中，面臨外交、經濟上的變動及挑戰，雖然AI人工智慧帶來前所未有的速度及便利，但是也帶來新的未知。社會上常有不同的意見及衝突，但是因為信仰讓大家更具韌性；在每一個地方，教會都是安定社會、溫暖人心最堅定的力量。

最後，副總統說，在聖誕將近的時刻，希望上帝賜福給國家，賜平安給百姓，讓台灣在動盪的世界中可以行在和平公義及仁愛的道路上；也願主的恩典讓國家興盛、社會和睦，人民互相照顧。願平安臨到每一位兄弟姊妹當中，願主賜與更大的力量，堅定信仰與智慧，讓更多人可以看見上帝的榮耀，讓更多人看到光，在黑暗中看到希望。