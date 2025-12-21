蔡正元揭台美將簽對等關稅15%協議 立院若未通過改課32%

行政院長卓榮泰日前表示，台美關稅談判「應已經接近可以確定的時間」。前立委蔡正元表示，台美將簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，相關協議將送立法院，若立院未能通過，美將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元今透過臉書指出，美國國務院副科長Julie Turner日前秘密來台，「賴卿跪美接旨」，白宮命：台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。

蔡正元說，協議內容包括，美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工，「強迫勞動」的相關問題必須隨時釐清；台灣要修法比照美國提高勞動標準，勞動部要主動認定「強迫勞動」的產品和零組件不准輸入台灣，也不准從台灣出口。

蔡正元指出，如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

此外，蔡正元說，台美雙方要對外宣稱「對等貿易協議」不是「自由貿易協定」，只是「非官方框架下的貿易協議」。同時，美國要求台方將「對等貿易協議」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元還在文末備注，Julie Turner已經接見過的民進黨官員，包括經貿辦總談判代表楊珍妮、龔明鑫、勞動部長洪申翰、經濟部國貿署副署長劉威廉，以及經濟部、勞動部、農業部、衛福部官員。