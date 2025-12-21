彈劾賴總統將列議程 全台舉行公聽會

民眾黨與國民黨將於23日把彈劾總統賴清德的議案排入議程，26日將會初步通過。民眾黨主席黃國昌21日宣布，彈劾案最快26日就會提議通過，未來將在全台舉行公聽會，並要求賴總統前往國會說明，至於如何說明，正在與國民黨團書記長羅智強討論中。針對19日《憲訴法》遭判定違憲，黃國昌痛批，裁定的5位大法官已不適任大法官。

台灣民眾厭倦政爭

民眾黨主席黃國昌21日出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇。本報記者提問，國民黨將以《刑法》第124條向北檢告發5位大法官，黃國昌表示，他很支持相關作為，但他認為北檢完全不會處理此案，包括法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力都是賴清德的人，台灣的司法早就被賴清德搞爛到倒閉不起。

黃國昌強調，賴清德透過大罷免撕裂社會，台灣民眾雖然以32比0清楚告訴賴清德：「你們鬧夠了沒有？」難道人民選票發出的聲音還不清楚嗎？但如今賴總統、行政院長卓榮泰卻變本加厲，不喜歡的法律就可以不副署、不公布，5位大法官也已經不夠格稱為大法官，以後他都會痛批他們是「綠色獨夫」。

綠色獨夫違法憲判

「5個綠色獨夫有什麼資格排除其他3位大法官？」黃國昌批評，此次114年憲判1理當無效，且5人連言詞辯論都不敢開。他批評說，人民已經累了，希望政府好好做事、讓人民安心與過日子，但賴清德上任以來不斷製造衝突分裂、違法濫權，這一兩天，因為1219隨機砍人事件，大家都在問這個國家怎麼了，走在路上都會害怕。

「千萬不要讓自己被恐懼宰制！」黃國昌表示，之後仍會研議讓人民站出來，在體制外進行抗爭。由於極端社會案件都會引發是否廢死的討論，黃國昌也痛批，是大法官讓台灣實質廢死，大法官可以坐黑頭車、到歐洲玩，還有助理，這些「綠色獨夫」哪來的資格？這些大法官連舊法都不受拘束，那未來還會有什麼拘束？

彈劾要賴到國會報告

因此，黃國昌呼籲國民黨立委不要再等法務部提出「終身監禁不得假釋」的草案，應該由立法院承擔責任。至於彈劾總統賴清德，黃國昌透露，本周二（23日）將排入程序委員會，26日院會將會通過提議（但藍白席次不夠「通過」彈劾案本身），並依照《立法院職權行使法》要求賴總統到國會報告。他也強調，相關規定是賴擔任立委時擔任，別再說違憲。

