藍委籲如期建置司法精神病院 補強社安網關鍵

中央社／ 台北21日電

北捷台北車站與中山站周邊19日發生隨機傷人事件，國民黨立委吳宗憲今天說，當有人在校園或職場出現怪異、孤立徵兆時，需要一個跨單位機制進行「早期干預」；呼籲政府應如期建置「司法精神病院」，這是補強社安網的關鍵。

因涉犯妨害兵役治罪條例於今年7月被檢方發布通緝的張文，19日晚間犯下震驚全國的重大治安事件，在台北捷運台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，共造成包括張文等4人死亡、11人受傷。

吳宗憲今天在臉書表示，除了哀慟、事後追責，大家更需要從根源阻斷這類「無差別攻擊」。早在2019年，警、醫與學界曾開會，沉痛指出社會安全網的盲點，也就是民眾往往在「標記」風險人物後，卻缺乏足夠的資源去「承接」這些人。

吳宗憲說，英國早在2005年已將暴力視為「傳染病」，在校園和社區進行早期干預；挪威於2011年經歷慘痛攻擊後，堅持用更多的民主與教育來強化社會對抗極端思想；日本在2021年設立「孤獨大臣」，因為看見了社會孤立與極端行為的關聯；韓國也在2023年後，大幅強化社區預警機制。

吳宗憲表示，根據法務部研究，各界需要打破教育、社政、警政的本位主義。當有人在校園或職場出現怪異、孤立徵兆時，需要一個跨單位機制進行「早期干預」，對於遊走在社會邊緣、長期孤立、累積不滿但尚未犯罪的人，需要社區關懷網絡，及跨部會整合的早期預警機制，不能再讓一線的社工與警察孤軍奮戰。

吳宗憲呼籲，政府應如期建置「司法精神病院」，此為補強社安網的關鍵，民眾需要一個既有高度戒護能力，又能提供專業強制治療的專責機構。

吳宗憲認為，一個成熟的社會，不是從不跌倒，而是在跌倒後，能緊緊牽起彼此的手，一起站得更穩。恐懼最強大的武器是製造猜忌，但此刻，大家最強大的力量，是彼此信任。

司法精神病院是指專門收治因精神疾病觸法，經法院判處「監護處分」的精神病患的機構，目的是結合醫療與保安以提供「分級分流」照護，並區分不同暴力風險的患者，且設有高安全性的司法精神病房。

行政院於2020年提出規劃設置司法精神病院，但因外部避鄰效應、內部醫護反彈以及土地取得等因素，迄今僅設置約100多床司法精神病床。

司法 機制 台北捷運

相關新聞

「反廢死」聲浪再起 黃國昌喊話立院排審無期徒刑不得假釋

台北街頭近期發生隨機傷人案，造成嫌犯張文在內4人死亡及多人受傷，死刑存廢議題再度引起關注。民眾黨主席黃國昌今天說，針對無...

王金平從政50年感恩餐會 陳其邁及3參選市長的綠營立委都來了

立法院前院長王金平從政50年感恩餐會今天登場，席開172桌感謝各界「牽成」，不僅國民黨要角出席，民進黨高雄市長陳其邁與立...

美盼與中國保持互動 綠委：美中互動應降低區域風險而非削弱嚇阻

美國國務卿魯比歐近日表示，中國是「強大富裕的國家」，美方希望與其保持關係。民進黨立委陳冠廷表示，台灣尊重美中之間對話與互...

藍擬續推「無期徒刑三級制」 鍾佳濱籲確保討論品質

台北捷運隨機殺人案震驚全台，多名國民黨立委不排除續推刑法修正朝「無期徒刑三級制」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，當有社...

藍將告發大法官濫權 黃國昌：民眾黨支持但不期待北檢有動作

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法程序有重大違失，判決違憲。國民黨立法院黨團明（22）日將告發參與評議的5位大法官濫權瀆職。民眾...

彈劾賴總統將列議程 全台舉行公聽會

民眾黨與國民黨將於23日把彈劾總統賴清德的議案排入議程，26日將會初步通過。

