「反廢死」聲浪再起 黃國昌喊話立院排審無期徒刑不得假釋

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，今天仍然陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。記者林伯東／攝影
台北街頭近期發生隨機傷人案，造成嫌犯張文在內4人死亡及多人受傷，死刑存廢議題再度引起關注。民眾黨主席黃國昌今天說，針對無期徒刑不得假釋法務部長鄭銘謙去年聲稱「最短時間提出修正案」，拜託國民黨立委不用再等法務部提出版本。

台北車站、捷運中山站上周接連發生隨機傷人案，死刑存廢議題再度引發社會關注。民眾黨今天舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前受訪時表示，綠色大法官去年先讓台灣實質廢死，如今變本加厲不受憲法訴訟法拘束，憲法法庭愛怎麼幹就怎麼幹，這就是大法官擺出來的態度。

針對無期徒刑不得假釋修法，黃國昌指出，鄭銘謙去年聲稱「最短時間之內提出修正案」，結果今年都快過完，至今依舊沒有下文，自己已經在立法院數度提出質詢，反正法務部的態度就是持續研議，人民早就已經等不下去，也沒有必要再等法務部。

黃國昌說明，民眾黨團老早就提出修正草案，為了等法務部版本動都不能動，如果要繼續往前推進，那就拜託國民黨立委，不要再繼續等法務部，當執政黨選擇擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家，「到底還要有多少人不幸罹難或受傷，賴清德總統才會滿意，鄭銘謙也才會醒過來？」

黃國昌表示，民眾黨團支持盡快排審，不需要再等法務部版本，除了想著用綠能發大財掏空台灣、繼續搬錢買永遠無法到貨的武器，「民進黨政府到底在幹嘛？你們要把台灣帶到什麼地方去？最好是亂到連選舉都沒有辦法舉行、直接沒收選舉，賴清德直接稱帝，請問是這樣嗎？」

黃國昌還說，立法院三讀通過的法律，賴總統可以聲稱不算數，「下一次選舉的時候民進黨選輸，如果賴總統也說不算數，我一點都不會驚訝。」

黃國昌表示，此時此刻發生這麼嚴重的事情，他只希望大家不要被恐懼宰制，「善良跟勇敢應該是我們共同的語言」，至於在制度上該做的事情，民眾黨團會開大門走大路，「這個政府什麼時候逼到人民站出來在體制外抗爭？我希望賴總統三思，這個社會走到這一步，你要負最大的責任。」

