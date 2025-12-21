王金平從政50年感恩餐會 陳其邁及3參選市長的綠營立委都來了

立法院前院長王金平從政50年感恩餐會今天登場，席開172桌感謝各界「牽成」，不僅國民黨要角出席，民進黨高雄市長陳其邁與立委邱議瑩、賴瑞隆及許智傑皆出席。王金平說，從政50年最欣慰能在立法院見證台灣從威權時代走入民主體制，最大心願是希望促進台灣各界和諧、促成兩岸和平。

今年84歲的王金平在1975年當選立委，從政至今滿半世紀，此期間更擔任立法院長長達17年，推動逾3500項重要法案；南一中校友會校友總會創會理事長吳榮彬籌備王金平感恩餐會。

餐會開始後，中華民國農會理事長蕭漢俊擔任主持人，王金平偕夫人陳彩蓮接受眾人喝采進入會場。無黨團結聯盟主席林炳坤、國民黨副主席李乾龍、高市黨部主委柯志恩藍營政壇人士均出席，另有久未露臉的前立委林益世、鍾紹和等人出席。

王金平將夫人陳彩蓮始視為第一個感謝對象，其次是栽培他的國民黨，以及50年前推薦他參選立委前高雄縣長林淵源。王金平說，林淵源也是高雄白派始祖，當年他因林淵源賞識才參選立委踏入政壇。此外，「公道伯」稱號是出自前台南縣長陳唐山之口，後來愈來愈多人這樣稱呼他，他對這個稱號感到很開心。

王金平說，他擔任立法院副院長6年、院長17年，此期間台灣建立完整的民主制度，除在立法院外，對於地方建設也是盡心盡力，當年陳菊市長會為高雄建設找他協助，現在陳其邁就像自己的姪子一樣，他也很樂見陳為高雄完成很多大建設。