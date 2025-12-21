從政50年感恩餐會 王金平盼國內和諧、兩岸和平

前立法院長王金平今天舉行「從政50年感恩餐會」，他說，希望冬至過後，全國人民都能過得更平安、安定，並促國內和諧、兩岸和平，如何突破目前困境，需要共同思考、團結努力。

王金平今天在高雄舉行「從政50年感恩餐會」，席開170多桌，場面熱鬧，包括國民黨副主席李乾龍、國民黨立委柯志恩及多名國民黨高雄市議員等人出席。

王金平在餐會前接受媒體聯訪表示，希望冬至過後，全國人民都能過得更安全、安定，並促國內和諧、兩岸和平；至於如何突破目前困境，則需要大家共同思考、團結努力。他並強調要感恩國民黨，因為沒有國民黨就沒有今天的王金平。

被問到近期憲法法庭爭議及總統賴清德「在野獨裁」說法，王金平低調表示，今天不談論此事，但強調希望有機會促成國內和諧、安定，「大家共同為國家的進步繁榮來努力，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。

柯志恩也接受媒體聯訪表示，王金平的從政史就是台灣政治發展史的教科書，身為後輩，她懷著感恩跟學習的心情來歡慶王金平從政50年。王金平從過去到現在有太多值得學習的地方，今天剛好也是冬至，祝福大家圓圓滿滿。