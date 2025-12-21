快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

從政50年感恩餐會 王金平盼國內和諧、兩岸和平

中央社／ 高雄21日電

前立法院長王金平今天舉行「從政50年感恩餐會」，他說，希望冬至過後，全國人民都能過得更平安、安定，並促國內和諧、兩岸和平，如何突破目前困境，需要共同思考、團結努力

王金平今天在高雄舉行「從政50年感恩餐會」，席開170多桌，場面熱鬧，包括國民黨副主席李乾龍、國民黨立委柯志恩及多名國民黨高雄市議員等人出席。

王金平在餐會前接受媒體聯訪表示，希望冬至過後，全國人民都能過得更安全、安定，並促國內和諧、兩岸和平；至於如何突破目前困境，則需要大家共同思考、團結努力。他並強調要感恩國民黨，因為沒有國民黨就沒有今天的王金平。

被問到近期憲法法庭爭議及總統賴清德「在野獨裁」說法，王金平低調表示，今天不談論此事，但強調希望有機會促成國內和諧、安定，「大家共同為國家的進步繁榮來努力，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。

柯志恩也接受媒體聯訪表示，王金平的從政史就是台灣政治發展史的教科書，身為後輩，她懷著感恩跟學習的心情來歡慶王金平從政50年。王金平從過去到現在有太多值得學習的地方，今天剛好也是冬至，祝福大家圓圓滿滿。

王金平 國民黨 努力

延伸閱讀

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

第十屆卸任藍委同學會 與會者：王金平稱副署是閣揆的責任

憲政危機 王金平：非韓國瑜一人能解決 總統應有想法跟作法

王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

相關新聞

北捷殺人案讓反廢死聲浪再起 吳宗憲：非單單修法可以解決的問題

北捷隨機殺人案震驚社會，反廢死聲浪再起，國民黨立委吳宗憲指出，反廢死在行政及司法上都遭政治力介入，現在已經不是單單修法可...

藍擬續推「無期徒刑三級制」 鍾佳濱籲確保討論品質

台北捷運隨機殺人案震驚全台，多名國民黨立委不排除續推刑法修正朝「無期徒刑三級制」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，當有社...

美盼與中國保持互動 綠委：美中互動應降低區域風險而非削弱嚇阻

美國國務卿魯比歐近日表示，中國是「強大富裕的國家」，美方希望與其保持關係。民進黨立委陳冠廷表示，台灣尊重美中之間對話與互...

失去國會制衡的政局 執政者朝法西斯大步邁前

政府對於國會多數席次決議，所採取的冷暴力，讓國家面對法西斯危機，這個危機所帶來的是社會群體的傷害。幾個月前荒謬的立委大罷免，正是少數人以語言暴力，虛假訊息的謠言暴力，意圖摧毀國會多數決的合法。少數執政下，拒絕尊重多數，為了貫徹執政意志，使用冷暴力手段對抗國會多數席次，這種集體的冷暴力行為，是在眾人冷漠之下出現的，雖然對於公民個人沒有直接危害，卻對社會整體帶來極大傷害。

板橋議員選情盤勢出現鬆動 第五席之爭牽動藍綠白角力

2026選舉剩不到一年，新北市議員第五選區（板橋）是新北人口最密集選區，向來是兵家必爭之地，也是新北最難解的戰局之一。人口結構快速變動、重畫區崛起，讓過往藍綠五五波的盤勢出現鬆動。民進黨在派系布局與新人加入下，提名策略暗藏拉鋸；國民黨則在是否進攻「第5席」之間權衡風險，藍白合與侯家軍動向成為關鍵變數。第三勢力與中間選民的流向，正悄悄改寫這場選戰的勝負公式。

一部憲法，各自解讀：賴政府讓三權分立傾斜

如果說，連憲法法庭的判決都受到質疑，那司法還有什麼好期待的？但更精準的說，或許根本不用期待，因為民進黨政府本身已化成大法官，不斷地解釋法令、創造先例，這已經是台灣史上的一場憲政危機與浩劫。而大法官的名位如今逐漸被消磨殆盡，所以被地方法院和地檢署偵辦是否涉及濫權，也就不足為奇了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。