藍擬續推「無期徒刑三級制」 鍾佳濱籲確保討論品質

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照
台北捷運隨機殺人案震驚全台，多名國民黨立委不排除續推刑法修正朝「無期徒刑三級制」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，當有社會矚目事件時，相信不分朝野都願意積極處理相關法案，只擔心在野又要延會又讓國會空轉，不審預算、法案沒收討論，忽視立法品質，最終還是會出亂子。

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，但「各級審一致」規定遭各界質疑形同「實質廢死」，國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭今年8月舉行記者會，主張「無期徒刑三級制」，第一級終身監禁不得假釋、第二級40年後才可申請、第三級則維持現行25年規定，法務部當時持贊成立場。

近期因北車隨機殺人事件，反廢死聲浪再起，國民黨立委也不排除續推刑法修正。鍾佳濱指出，當有社會矚目事件時，相信不分朝野都會願意積極處理相關法案，但今天問題不在立法院是否回應社會關注議題，而是立法院如何將社會關注議題化為具有共識的法案。

鍾佳濱批評，過去立法院在野黨多數擺爛，不審預算，法案又以逕付二讀沒收討論，才被大法官宣告違憲，相關案例並非只有「憲法訴訟法」；各界要的是有品質的立法，而非倉促、為因應社會期待，就不顧立法品質草草地推出，忽略立法應有的討論跟凝聚共識，最終還是會出亂子。

他說，當前立法院給外界的觀感就是整天空轉，尤其本會期是預算會期，審預算都來不及，現在有社會上關心的議題，當然更要用心處理，但對照在野先前表現，此時才說要好好地處理，恐怕說服力有點低，那之前在幹嘛？各界會有信心嗎？不要等到返校日才在趕作業。

