北捷殺人案讓反廢死聲浪再起 吳宗憲：非單單修法可以解決的問題

北捷隨機殺人案震驚社會，反廢死聲浪再起，國民黨立委吳宗憲指出，反廢死在行政及司法上都遭政治力介入，現在已經不是單單修法可以解決的問題，需要有新的憲判；他還說，目前也將持續推動「無期徒刑三級制」，與行政單位在大方向已有共識。

廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算另一種死刑，若因曾犯錯就剝奪受刑人的未來，是相當殘忍的事，該說法引發大批網友撻伐。過去國民黨立委也推動「無期徒刑三級制」，外界也關注相關進度。

吳宗憲批評，我國目前法律上沒有廢死，但民進黨利用御用大法官憲法判決方式，要各審級一致決；若要解決這問題，就要有新的憲法判決，所以要這醞釀社會共識，要有新的大法官憲法判決，而非單單修法問題。

吳宗憲還批，國民黨曾經推動死刑一致決公投，但卻被中選會否決；大法官也同樣都被民進黨掌握及配合，所謂死刑一致決是全世界沒有的東西，所以死刑現在碰上行政上中選會、司法上大法官的阻擋，而這些通通是政治力介入。

另外，有關吳宗憲曾與國民黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭昨天共同召開記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。吳宗憲表示，死刑存在，而無期徒刑上也應有級別，他持續推動，也盼本會期能排案。目前還不知道執政黨立委的想法，他們往往在乎的不是法條對不對，而是讓在野黨得分就不行；行政單位對該法案也有想法，大方向上已有共識，想法上不會差太遠。