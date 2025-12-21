快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷殺人案讓反廢死聲浪再起 吳宗憲：非單單修法可以解決的問題

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委將推動「無期徒刑採三級制」，盼維護司法正義、保障社會安定。圖為台北看守所執行槍決場地的外觀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委將推動「無期徒刑採三級制」，盼維護司法正義、保障社會安定。圖為台北看守所執行槍決場地的外觀。圖／聯合報系資料照片

北捷隨機殺人案震驚社會，反廢死聲浪再起，國民黨立委吳宗憲指出，反廢死在行政及司法上都遭政治力介入，現在已經不是單單修法可以解決的問題，需要有新的憲判；他還說，目前也將持續推動「無期徒刑三級制」，與行政單位在大方向已有共識。

廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算另一種死刑，若因曾犯錯就剝奪受刑人的未來，是相當殘忍的事，該說法引發大批網友撻伐。過去國民黨立委也推動「無期徒刑三級制」，外界也關注相關進度。

吳宗憲批評，我國目前法律上沒有廢死，但民進黨利用御用大法官憲法判決方式，要各審級一致決；若要解決這問題，就要有新的憲法判決，所以要這醞釀社會共識，要有新的大法官憲法判決，而非單單修法問題。

吳宗憲還批，國民黨曾經推動死刑一致決公投，但卻被中選會否決；大法官也同樣都被民進黨掌握及配合，所謂死刑一致決是全世界沒有的東西，所以死刑現在碰上行政上中選會、司法上大法官的阻擋，而這些通通是政治力介入。

另外，有關吳宗憲曾與國民黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭昨天共同召開記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。吳宗憲表示，死刑存在，而無期徒刑上也應有級別，他持續推動，也盼本會期能排案。目前還不知道執政黨立委的想法，他們往往在乎的不是法條對不對，而是讓在野黨得分就不行；行政單位對該法案也有想法，大方向上已有共識，想法上不會差太遠。

大法官 死刑 國民黨 廢死 無期徒刑 憲法

延伸閱讀

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

爭取提名參選宜蘭縣長動作積極 吳宗憲開辦系列宣講 首場26日舉行

「綜藝天王」壓軸現身 吳宗憲撿到槍火力全開！Sandy：不要給他麥克風

相關新聞

北捷殺人案讓反廢死聲浪再起 吳宗憲：非單單修法可以解決的問題

北捷隨機殺人案震驚社會，反廢死聲浪再起，國民黨立委吳宗憲指出，反廢死在行政及司法上都遭政治力介入，現在已經不是單單修法可...

藍擬續推「無期徒刑三級制」 鍾佳濱籲確保討論品質

台北捷運隨機殺人案震驚全台，多名國民黨立委不排除續推刑法修正朝「無期徒刑三級制」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，當有社...

美盼與中國保持互動 綠委：美中互動應降低區域風險而非削弱嚇阻

美國國務卿魯比歐近日表示，中國是「強大富裕的國家」，美方希望與其保持關係。民進黨立委陳冠廷表示，台灣尊重美中之間對話與互...

失去國會制衡的政局 執政者朝法西斯大步邁前

政府對於國會多數席次決議，所採取的冷暴力，讓國家面對法西斯危機，這個危機所帶來的是社會群體的傷害。幾個月前荒謬的立委大罷免，正是少數人以語言暴力，虛假訊息的謠言暴力，意圖摧毀國會多數決的合法。少數執政下，拒絕尊重多數，為了貫徹執政意志，使用冷暴力手段對抗國會多數席次，這種集體的冷暴力行為，是在眾人冷漠之下出現的，雖然對於公民個人沒有直接危害，卻對社會整體帶來極大傷害。

板橋議員選情盤勢出現鬆動 第五席之爭牽動藍綠白角力

2026選舉剩不到一年，新北市議員第五選區（板橋）是新北人口最密集選區，向來是兵家必爭之地，也是新北最難解的戰局之一。人口結構快速變動、重畫區崛起，讓過往藍綠五五波的盤勢出現鬆動。民進黨在派系布局與新人加入下，提名策略暗藏拉鋸；國民黨則在是否進攻「第5席」之間權衡風險，藍白合與侯家軍動向成為關鍵變數。第三勢力與中間選民的流向，正悄悄改寫這場選戰的勝負公式。

一部憲法，各自解讀：賴政府讓三權分立傾斜

如果說，連憲法法庭的判決都受到質疑，那司法還有什麼好期待的？但更精準的說，或許根本不用期待，因為民進黨政府本身已化成大法官，不斷地解釋法令、創造先例，這已經是台灣史上的一場憲政危機與浩劫。而大法官的名位如今逐漸被消磨殆盡，所以被地方法院和地檢署偵辦是否涉及濫權，也就不足為奇了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。