駐以代表獲商務播客專訪 談台灣平權與優勢促合作

中央社／ 台北21日電

以色列麗芝（Lichi）商務顧問公司創辦人林美霞（Mikhal Heffer）主持的播客頻道，近日專訪駐以色列代表李雅萍。李雅萍暢談台灣女性政治參與成就傲視民主國家，性別平權型塑良好經商環境，台以優勢互補，台灣是以商合作首選。

駐以色列代表處發布新聞稿指出，李雅萍專訪節目於18日播出。她受訪時說明，台灣政府及公民團體聯合倡議，齊力達到立法院女性政治參與席次逾4成，在民主國家名列前茅，台灣社會進步價值和包容性更是亞洲國家先驅。

代表處指出，主持人極為肯定台灣女性參政率成就，感佩台灣長期投注倡議女性和性別平權，是各國典範。

李雅萍在節目中說，台灣生產鏈品質及效率頂尖，是以色列新創及企業的絕佳合作拍檔。以色列企業長於創新及研發，而台灣大型及中小企業形成的完整生產系及供應鏈，能夠將以商創意打造為具競爭力的優質產品，壯大以色列「新創大國」版圖。台以企業優勢相輔相成，雙方合作將創造無限可能。

李雅萍期許以色列未來繼續加強與台灣經貿合作，雙方企業連結更上層樓，互相增強在關鍵科技供應鏈等下世代產業的優勢。

節目中也提到，台灣與以色列人權組織「佐拉特平等及人權中心」（Zulat for Equality and HumanRights）在2024年啟動台以第一個「婦女賦權倡議」，促進兩國婦女政治參與議題交流，雙方合辦多場培育年輕世代女性領袖的研討會及交流活動，體現台灣和以色列互惠合作多元面向。

