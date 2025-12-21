聽新聞
新聞眼／執政只求開戰 選票會給教訓

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
藍白黨團日前在立法院議場前舉行記者會，宣布提案彈劾「違憲總統」賴清德。 圖／聯合報系資料照片
憲訴法被宣告違憲，綠營拍手叫好，但民進黨內有意參選縣市長的立委卻鮮少發表看法；另一場景是，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，個個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央全面開戰在野黨、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

民進黨在大罷免失利後，出現「改走溫和路線」與「對抗到底」兩種聲音。賴政府近期逐漸鷹派抬頭，在中央絲毫不見放軟、決定戰到底，提出不予副署等新招，另闢蹊徑反制在野；但在第一線面對民意的民進黨立委，深感如此路線「已此路不通」，應某種程度和在野競爭，一起向民眾放福利。

民進黨立院黨團先前就提出，以財劃法暫時無法分發的三四五億元，射出「照顧弱勢三箭」，將國民年金加碼至八千元、坐月子政府補助十萬元、勞退自提政府多送百分之一等，提案用實質民生福利換回選民支持，而非全面批評藍白惡搞國庫。

綠營近日再發動老農年金加碼也是一例，對中南部民進黨立委而言，特別是有意參選縣市長者，地方民眾大部分對憲法訴訟法、財政劃分法不了解，也多認為距離遙遠，能不能拿到執政黨發送的實質紅利才是重點，更能藉此扭轉立院本會期以來，都是藍營發給民眾「大禮包」的印象。

一場老農年金記者會，多達過半民進黨立委出席，近來政治交鋒議題，相對投入關注的綠委人數就少得多，這已透露出相當政治訊號，顧民生才是第一，賴政府持續透過不副署、釋憲途徑和在野「拚政治、論輸贏」，難道都沒從大罷免學到教訓嗎？

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免二點○」方向發展，不利於二○二六年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

憲訴法被宣告違憲，綠營拍手叫好，但民進黨內有意參選縣市長的立委卻鮮少發表看法；另一場景是，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，個個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央全面開戰在野黨、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

賴政府用連串憲政手段對抗在野黨。據了解，由於憲政議題民眾關注度有限，藍白陣營仍會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化，擴大關注觸角，迎戰二○二六年九合一大選。

