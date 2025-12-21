賴政府連串憲政手段…藍白拚民生法案 備戰九合一

賴政府用連串憲政手段對抗在野黨。據了解，由於憲政議題民眾關注度有限，藍白陣營仍會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化，擴大關注觸角，迎戰二○二六年九合一大選。

距離二○二六年大選剩不到一年，國民黨主席鄭麗文日前宣示，國民黨要用最大的力量來保護國會，不能讓民進黨得逞，要讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

為協助有意參選縣市首長的藍營立委，能藉由民生經濟法案讓選民有感，爭取民意支持，國民黨團已陸續完成軍人加薪、退休公教警年金權益修法，讓基本盤重新整頓；至於陸配參政、身分取得，以及助理費除罪等修法，則暫時會放慢腳步，降低爭議。

此外，國民黨團也強化民生相關法案推動，包括勞保撥補法制化，關懷青年、弱勢居住正義的住宅法修正，調漲老農津貼、提高政府提繳農民退休儲金占比，電動車免稅延長等，同時個別藍委也提案恢復軍人票半價優惠。

民眾黨團本會期也有不少關乎民生經濟，外送員權益專法、營養午餐專法、勞工保險條例修正案撥補制度法制化等，更與國民黨合作推進。其中外送員專法已在衛環委員會初審通過，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪一點二五倍，且不得低於四十五元，每年最低工資時薪調升比率公告調整。