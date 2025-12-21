聽新聞
賴政府連串憲政手段…藍白拚民生法案 備戰九合一

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
藍白陣營將重心放在民生經濟法案。圖為國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）日前會談。 國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。 圖／聯合報系資料照片
賴政府用連串憲政手段對抗在野黨。據了解，由於憲政議題民眾關注度有限，藍白陣營仍會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化，擴大關注觸角，迎戰二○二六年九合一大選

距離二○二六年大選剩不到一年，國民黨主席鄭麗文日前宣示，國民黨要用最大的力量來保護國會，不能讓民進黨得逞，要讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

為協助有意參選縣市首長的藍營立委，能藉由民生經濟法案讓選民有感，爭取民意支持，國民黨團已陸續完成軍人加薪、退休公教警年金權益修法，讓基本盤重新整頓；至於陸配參政、身分取得，以及助理費除罪等修法，則暫時會放慢腳步，降低爭議。

此外，國民黨團也強化民生相關法案推動，包括勞保撥補法制化，關懷青年、弱勢居住正義的住宅法修正，調漲老農津貼、提高政府提繳農民退休儲金占比，電動車免稅延長等，同時個別藍委也提案恢復軍人票半價優惠。

民眾黨團本會期也有不少關乎民生經濟，外送員權益專法、營養午餐專法、勞工保險條例修正案撥補制度法制化等，更與國民黨合作推進。其中外送員專法已在衛環委員會初審通過，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪一點二五倍，且不得低於四十五元，每年最低工資時薪調升比率公告調整。

憲政鬥法不懼戰 2026在野同步拚民生法案搶票

不副署財劃法…政院：若法案違反這3原則 卓揆就會考慮以不副署守護憲法

拒副署+憲法法庭爭議 民進黨內部憂：恐上演大罷免2.0

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免二點○」方向發展，不利於二○二六年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

新聞眼／執政只求開戰 選票會給教訓

憲訴法被宣告違憲，綠營拍手叫好，但民進黨內有意參選縣市長的立委卻鮮少發表看法；另一場景是，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，個個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央全面開戰在野黨、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

賴政府連串憲政手段…藍白拚民生法案 備戰九合一

