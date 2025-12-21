學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，有四成三民眾反對閣揆卓榮泰不副署，但也有三成九民眾支持，站在賴總統的角度，他會認為只要牢牢抓住四成的基本盤就足夠了。

施正鋒說，大多數民眾聽不懂高深的憲政、制度議題，只需要鞏固深綠，加上百工百業以及因利益相關而結合的「新綠」；另一方面，在野黨手上沒有資源，如果倒閣後國會重選，單一選區對於一點點的選票流動都可能牽動輸贏；藍白也不可能再發動一次紅衫軍，所以賴總統算準之後其實老神在在，也無所謂思考如何開拓選票。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，目的在壓制在野陣營，不但鞏固了基本盤，更建構自己的主場優勢，使得藍軍必須在設定好的戰場陷於被動，例如就算訴諸彈劾總統、閣揆，恐怕也衝不過門檻。

鈕則勳強調，賴總統在乎的是二○二八連任，二○二六就算藍軍大勝，民進黨只要能維持平盤、鞏固基本盤，便符合賴的戰略目標，因此賴陣營打出連串高度政治議題，是著眼二○二八的長期操作。

鈕則勳表示，賴總統的態度能如此強硬，是看穿民進黨內不敢造反，以民進黨的文化，除非有夠大的大咖帶頭登高一呼，否則即便黨內不滿，也沒有窩裡反的傳統。尤其從林岱樺、鄭文燦的例子可發現，只要賴總統的當權派還手握權力與籌碼，就仍能掌握全局，因此他有足夠底氣。