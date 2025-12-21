聽新聞
0:00 / 0:00

學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
賴清德總統。 記者許正宏／攝影
賴清德總統。 記者許正宏／攝影

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，有四成三民眾反對閣揆卓榮泰副署，但也有三成九民眾支持，站在賴總統的角度，他會認為只要牢牢抓住四成的基本盤就足夠了。

施正鋒說，大多數民眾聽不懂高深的憲政、制度議題，只需要鞏固深綠，加上百工百業以及因利益相關而結合的「新綠」；另一方面，在野黨手上沒有資源，如果倒閣後國會重選，單一選區對於一點點的選票流動都可能牽動輸贏；藍白也不可能再發動一次紅衫軍，所以賴總統算準之後其實老神在在，也無所謂思考如何開拓選票。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，目的在壓制在野陣營，不但鞏固了基本盤，更建構自己的主場優勢，使得藍軍必須在設定好的戰場陷於被動，例如就算訴諸彈劾總統、閣揆，恐怕也衝不過門檻。

鈕則勳強調，賴總統在乎的是二○二八連任，二○二六就算藍軍大勝，民進黨只要能維持平盤、鞏固基本盤，便符合賴的戰略目標，因此賴陣營打出連串高度政治議題，是著眼二○二八的長期操作。

鈕則勳表示，賴總統的態度能如此強硬，是看穿民進黨內不敢造反，以民進黨的文化，除非有夠大的大咖帶頭登高一呼，否則即便黨內不滿，也沒有窩裡反的傳統。尤其從林岱樺、鄭文燦的例子可發現，只要賴總統的當權派還手握權力與籌碼，就仍能掌握全局，因此他有足夠底氣。

憲法法庭 憲訴法 賴清德 民進黨 憲政 副署 卓榮泰 基本盤 倒閣 權力

延伸閱讀

不副署到釋憲大戰意在2026？ 學者揪民調1細節：賴總統著眼2028連任

批實力不夠還想獨吞 趙少康：執政沒績效帳在賴總統身上

指憲法法庭違憲亂鬥 蘇煥智：沒賴總統壓力 不可能這麼幹

相關新聞

拒副署+憲法法庭爭議 民進黨內部憂：恐上演大罷免2.0

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免二點○」方向發展，不利於二○二六年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

新聞眼／執政只求開戰 選票會給教訓

憲訴法被宣告違憲，綠營拍手叫好，但民進黨內有意參選縣市長的立委卻鮮少發表看法；另一場景是，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，個個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央全面開戰在野黨、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

賴政府連串憲政手段…藍白拚民生法案 備戰九合一

賴政府用連串憲政手段對抗在野黨。據了解，由於憲政議題民眾關注度有限，藍白陣營仍會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化，擴大關注觸角，迎戰二○二六年九合一大選。

不副署到釋憲大戰意在2026？ 學者揪民調1細節：賴總統著眼2028連任

民進黨近期從「閣揆不副署」升高憲政層次對抗，傳出令黨內擔憂政局朝「大罷免2.0」方向發展，恐怕不利於2026選戰。學者認...

【即時短評】大罷免沒得到教訓 民進黨全面開戰真能扳回一城?

憲訴法被宣告違憲，民進黨立院黨團拍手叫好，但綠營有意參選縣市長的立委，卻鮮少發表看法；另一個場景，綠委號召提高老農年金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。