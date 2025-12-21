聽新聞
拒副署+憲法法庭爭議 民進黨內部憂：恐上演大罷免2.0

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德總統（右）支持行政院長卓榮泰（右）不副署財劃法修法，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，民進黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」發展，不利明年選戰。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（右）支持行政院長卓榮泰（右）不副署財劃法修法，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，民進黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」發展，不利明年選戰。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免二點○」方向發展，不利於二○二六年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

民進黨人士指出，綠營高層原本評估，包括財劃法、國籍法、公教年金停砍等議題有社會多數民意支持，祭出不副署會有民意防線做後盾；孰料，接連幾份民調皆顯示，反對者比贊成者多，僅綠營同溫層響應，未有社會共鳴。

黨內人士說，更嚴重的問題是，現在連民進黨內都出現不同意見，包括立院黨團總召柯建銘就認為「沒有不副署空間」，綠委王世堅也說，執政黨應該為國隱忍；且這還只是檯面上的聲音，檯面下明年備戰縣市長的綠委，更是各個對台北政壇朝野惡鬥興趣缺缺。

一位有意角逐縣市長的綠委說，不副署加上憲法法庭武器化，這就是「大罷免二點○」翻版，同樣走和在野對抗到底路線，對地方選舉而言，這只能緊抓深綠選民，沒辦法擴張到過半民意支持；之前大罷免的結果已經很清楚，他不認為這次換個手段開戰，結果會有所不同。

這位民進黨立委表示，眼看民意苗頭根本不對，已有派系自行調整府院「硬到底」論調，引用的就是民進黨秘書長徐國勇日前發言「不副署不是終極目的，只希望在野坐下來談」，先替朝野情勢降溫。就他所知，幾位立委在地方上和鄉親說明時，同樣也是以此說明，就是要降低朝野之間政治衝突火藥味。

該綠委說，現在在野黨緊握國會多數優勢，根本也沒要和民進黨談，這才迫使中央政府走上對抗一途，但選舉終究是「個人顧性命」，固然能理解賴政府中央執政有其苦衷，選票考量下，仍會多關注民生、地方議題，少介入政治衝突，避免累積仇恨值而傷及選情。

憲法法庭 憲訴法 民進黨 副署 大罷免 綠委 賴政府 賴清德 卓榮泰 仇恨

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免二點○」方向發展，不利於二○二六年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了二○二六年選戰布局。學者認為，賴清德總統真正著眼的是二○二八年拚連任，憲政議題也是賴所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。尤其民調顯示有三成九民意支持，足以讓賴總統認為已鞏固基本盤，他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

新聞眼／執政只求開戰 選票會給教訓

憲訴法被宣告違憲，綠營拍手叫好，但民進黨內有意參選縣市長的立委卻鮮少發表看法；另一場景是，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，個個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央全面開戰在野黨、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

賴政府連串憲政手段…藍白拚民生法案 備戰九合一

賴政府用連串憲政手段對抗在野黨。據了解，由於憲政議題民眾關注度有限，藍白陣營仍會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化，擴大關注觸角，迎戰二○二六年九合一大選。

