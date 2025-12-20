不副署到釋憲大戰意在2026？ 學者揪民調1細節：賴總統著眼2028連任

民進黨近期從「閣揆不副署」升高憲政層次對抗，傳出令黨內擔憂政局朝「大罷免2.0」方向發展，恐怕不利於2026選戰。學者認為，賴清德總統著眼的是2028拚連任，現在的憲政議題也是賴設定的主場，壓制在野陣營陷於被動也無從突破。尤其如今民調顯示仍有3成9民意支持，足以讓賴總統認為已經鞏固基本盤，所以他其實老神在在，無所謂如何開拓選票。

民進黨近期從「閣揆不副署」升高憲政層次對抗，外界嗅出似乎有一股想操作「大罷免2.0」的態勢，但拉高到憲政議題，面對2026九合一地方選舉，對民進黨而言究竟能否替民進黨加分？

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，雖然有4成3民眾反對卓揆不副署的行為，但也有3成9民眾支持，站在賴清德總統的角度，他會認為只要牢牢抓住4成的基本盤就足夠了。

施正鋒分析，大多數民眾聽不懂憲政、制度等議題，只要鞏固深綠，加上百工百業、因利益相關而結合的「新綠」，同時反正藍營內部也還在整合中，因此足以讓賴總統安心。

他指出，在野黨手上沒有資源，且如果倒閣後國會重選，單一選區對於一點點的選票流動都可能牽動輸贏，藍白也不可能再發動一次紅衫軍，所以賴總統其實老神在在，無所謂思考如何開拓選票。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，建構了自己的主場優勢，更可鞏固基本盤，使得藍軍必須在賴陣營設定的主場中陷於被動，無法招架。

他指出，賴總統在乎的是2028連任，2026地方選舉可能不是重點，能維持平盤、達到鞏固綠營基本盤的效果，對賴而言都是贏了。所以賴著眼的是2028連任的長期操作，2026就算藍軍大勝也無關宏旨，賴仍可主導2028的主場。

鈕則勳分析，賴總統的態度可以如此強硬，就是看穿民進黨內不敢造反，因此底氣足夠。以民進黨的文化，即便黨內不滿，也沒有窩裡反的傳統，除非有夠大的大咖帶頭登高一呼，不過現在只要當權派還手握權力與籌碼，就掌握全局，這代表賴總統對黨內黨外是早已都考量過了。

鈕則勳分析，國民黨這一波其實陷於賴卓設定的戰場，又被搶占「憲政保護者」的議題主導權。藍營人士認為，藍白檯面上大咖應先集結突破當前陷於被動的困境，例如藉12月25日的契機發動護憲大遊行。他分析，現今社會很多人對民進黨不滿，民進黨也擔憂抓不住中間選民，除非民調呈現民進黨的支持度明顯低落，才可能用民意數字點醒綠營，否則終究將陷於被動。