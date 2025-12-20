【即時短評】大罷免沒得到教訓 民進黨全面開戰真能扳回一城?

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大罷免沒得到教訓，民進黨全面開戰恐難扳回一城。圖／聯合報系資料照片
憲訴法被宣告違憲，民進黨立院黨團拍手叫好，但綠營有意參選縣市長的立委，卻鮮少發表看法；另一個場景，綠委號召提高老農年金，中南部有意問鼎首長綠委，各個搶著發言。這正是執政黨當前面對的困境，中央政府和在野黨全面開戰、對抗到底，但對第一線選將而言，民眾早厭倦了無止盡政爭，對選票不會加分。

民進黨在大罷免失利後，出現「改走溫和路線」與「對抗到底」兩種聲音。賴政府近期逐漸鷹派抬頭，在中央絲毫不見放軟、決定戰到底，繼續提出不予副署等新招，另闢蹊徑反制在野；但在第一線面對民意的民進黨立委，則深感如此路線「已此路不通」，應某種程度和在野競爭，一起加入向民眾放福利的行列。

民進黨團先前就提出，以財劃法暫時無法分發的345億元，射出「照顧弱勢三箭」，將國民年金加碼至8000元、坐月子政府補助10萬元、勞退自提政府多送百分之一等，提案用實質民生福利換回選民支持，而非全面批評藍白惡搞國庫。

綠營近日再發動老農年金加碼也是一例，對中南部民進黨立委而言，特別是有意參選縣市長者，地方民眾大部分對憲法訴訟法、財政劃分法不了解，也多認為距離遙遠，能不能拿到執政黨發送的實質紅利才是重點，更能藉此扭轉立院本會期以來，都是藍營發給民眾「大禮包」的印象。

一場老農年金記者會，多達過半民進黨立委出席，近來政治交鋒議題，相對投入關注的綠委人數就少得多，這已透露出相當政治訊號，顧民生才是第一，賴政府持續透過不副署、釋憲途徑和在野「拚政治、論輸贏」，難道都沒從大罷免學到教訓嗎？

民進黨 大罷免 綠委 副署 憲法訴訟法

