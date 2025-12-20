逃兵變共諜？張文犯案民進黨甩鍋中共同路人 藍批：不思進取

凶嫌張文昨在台北隨機傷人釀4死多傷，陽明交通大學特聘教授林志潔認為不是隨機殺人，比較像「第五縱隊」。國民黨北市議員楊植斗批，國防部擺爛、檢警失靈，民進黨不去反省，只想著把民眾引導到兩岸對立之中，逃兵變共諜？不禁質疑民進黨會治國？

議員楊植斗在臉書發文，昨夜的慘案舉國悲傷，卻有不少人不思檢討、急著甩鍋，民進黨的林志潔更臆測張文可能是中共的「第五縱隊」，「還有不少死忠仔表示贊同」。

楊植斗說，這是很悲哀的事。張文的犯案動機，目前仍在調查中，林志潔及一眾青鳥的態度卻很明確，就是「一切都是阿共的陰謀」，甩鍋給中共同路人，事情就可以解決？

他指出，有關張文的動機，目前坊間都只是猜測，但有一個事實是確定的，就是「國防部擺爛、檢警失靈」，一位教召未到而被通緝的犯人，竟然能在外繼續生活，甚至到昨夜的隨機殺人。

楊植斗批，賴清德說要花錢備戰但國防部卻放任逃兵通緝了也沒用，現在出事了，卻還不思進取，不去反省「國家怎麼連個通緝犯都抓不到」，只想著怎麼把民怨引導到兩岸對立之中。張文是第五縱隊、是小草、是青鳥、還是無政府主義者？以上都有可能。

他認為，只要政府不正視通緝犯問題，讓有案件在身的通緝犯在社會上趴趴走，難保不會有下個張文，「請政府醒醒，做點事吧！」