快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

批賴清德要鬥到2028年 鄭麗文談宜蘭縣長人選沒內定：就是要贏

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨主席鄭麗文（左三）今天到宜蘭參加黨慶活動，爭取縣長提名的立委吳宗憲（左）與議長張勝德（左二）都同台。圖／民眾提供
國民黨主席鄭麗文（左三）今天到宜蘭參加黨慶活動，爭取縣長提名的立委吳宗憲（左）與議長張勝德（左二）都同台。圖／民眾提供

綠、白下屆宜蘭縣長人選出爐，國民黨現有兩人相爭，誰能披掛上陣引起關切。黨主席鄭麗文今天說，只有一個目標「就是要贏」，沒有內定人選；媒體詢問藍白合是否會把宜蘭「換出去」? 鄭說，這是江湖傳言，聽聽就好。

民進黨決定徵召宜蘭縣信賴之友會理事長、律師林國漳，民眾黨徵召前立委、縣黨部主委陳琬惠，藍營則有立委吳宗憲及議長張勝德爭取提名，日前還遭媒體人吳子嘉爆料「放狗咬人」事件，讓外界更關心國民黨縣長人選。

國民黨宜蘭縣黨部今天在縣議會舉辦131年黨慶典禮，鄭麗文出席時回應此事，強調國民黨不會和稀泥，會遵守制度不偏不倚，保證沒有內定人選，黨部一定公平公開公正，「誰會贏我們就提名那個人選」；也說，宜蘭近日會進行第二次協調，希望完成黨內整合與團結。

鄭麗文表示，這段時間民進黨非常惡劣、無所不用其極用司法追殺縣府，明年這場選舉非常重要，宜蘭一定要團結，不能夠讓民進黨用司法作為政治鬥爭工具這種惡劣手段得逞。

藍營人選未定，是否會「輸在起跑點？」鄭麗文說，民進黨帶頭每天搞選舉、搞政爭，在野黨也必須嚴陣以對，她上任後積極通過相關提名辦法，在全台進行初步溝通協調。並說，與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，包括最近重大的憲政危機，兩人看法一致，昨天也提出對賴清德總統的彈劾案，未來藍白合會政策先行，提名人選部分，國民黨會先完成自己的提名程序，再與民眾黨協調，啟動藍白合作的提名機制，一切都是按部就班在走。

鄭麗文也批評，賴清德總統上任以後，台灣社會沒有休養生息，「一路要鬥到2028年」，過去這麼多年，選舉年都是年初才啟動黨內初選，下半年正式進入選舉，如今大幅提前，並非台灣社會之福。

國民黨宜蘭縣黨部今天在縣議會舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文出席。圖／民眾提供
國民黨宜蘭縣黨部今天在縣議會舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文出席。圖／民眾提供

宜蘭 藍白合 鄭麗文

延伸閱讀

台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈籲賴總統不要只想鬥爭

台大醫院探視攻擊事傷者 賴清德：徹查嫌犯背景、動機

憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍怒轟：賴清德準備戒嚴？

影／鄭麗文諷賴總統 在野無法獨裁「就像男人不會生小孩」

相關新聞

批賴清德要鬥到2028年 鄭麗文談宜蘭縣長人選沒內定：就是要贏

綠、白下屆宜蘭縣長人選出爐，國民黨現有兩人相爭，誰能披掛上陣引起關切。黨主席鄭麗文今天說，只有一個目標「就是要贏」，沒有...

林岱樺暫停競選活動 為北捷往生者殤祈願市民平安

台北市昨晚發生隨機傷人事件，27歲男子張文在北捷台北車站投擲煙霧彈、中山站誠品百貨南西商圈隨機傷人，釀4死5傷。民進黨立...

彰化縣長綠營類初選被質疑 黨部回應公平公開

民進黨下屆彰化縣長「類初選」民調，立委陳素月以2個百分點勝出，仍待綠營拍板。不過，候選人之一的邱建富質疑陳素月的支持度「...

新竹縣市長選戰白熱化 徐欣瑩曬高虹安合照 喊跨縣市藍白合

2026新竹縣長藍營內戰，已宣布參選的國民黨立委徐欣瑩，昨在臉書曬出與剛復職的新竹市長高虹安合照，徐強調「不分黨派打拚，...

廣角鏡／台中市長選戰 藍營姐弟之戰 看板較勁

2026台中市長選戰，藍營「姐弟之戰」升溫，立法院副院長江啟臣18日搶先掛上與市長盧秀燕的合體看板，立委楊瓊瓔昨不甘示弱...

應佳妤若參選打亂藍營態勢？ 鍾小平示警：民進黨最開心

台北市中正萬華選情激烈。北市議員應曉薇今與女兒應佳妤舉辦活動，參選與否備受專注，同選區北市議員鍾小平表示，應佳妤參選肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。