聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠齊喊加碼 老農津貼下周排審

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北報導

為迎戰明年九合一選舉，有意參選縣市首長的藍綠立委，昨天都呼籲提高老農津貼

國民黨立委喊提高至一點五萬元，民進黨立委也支持調高，但各立委對金額有不同版本。立法院衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃宣布，下周將在委員會排審相關法案。

國民黨立委張嘉郡指出，老農津貼已經好幾年沒調整，物價、房價和電價節節高升，去年三月提案將老農津貼提高至一點二萬元，現在黨團參考物價指數，盼提高至一點五萬元。

國民黨立委楊瓊瓔主張放寬老農津貼排富門檻，且老農津貼現在每四年依消費者物價指數調整，如今通膨嚴重，應改為二年調整一次。

蘇清泉說，台北市基本生活費二萬元、台中市一點六萬元、屏東一點五萬元，因此要求老農津貼提高至一點五萬元不是在畫大餅喊話，是真實需求。

民進黨立委蔡易餘昨天號召超過廿位民進黨立委，呼籲現行的老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，政院應該盡速提出版本，讓老農獲得真正的尊嚴與保障。

劉建國表示，他將在衛環委員會排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守四年一次，應比照物價指數漲幅隨時滾動檢討，才能夠接住老農的生活需求。

蔡易餘指出，現行老農津貼約八千元，僅約衛福部公告今最低的五成左右，明顯不足以支應基本生活。希望農業部與行政院在下周委員會排審的時候，能夠拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望；且必須修正排富條款，將農民自住房屋排除計算，才符合公平正義。

劉建國和張嘉郡均表態爭取雲林縣長，號召民進黨立委參加記者會的蔡易餘被認為有機會角逐嘉義縣長，蘇清泉將再次挑戰屏東縣長；至於楊瓊瓔，她已表態爭取黨內提名參選台中市長，將與立法院副院長江啟臣競爭。負責在經濟委員會排審法案的陳亭妃正在爭取民進黨台南市長提名。

老農津貼 國民黨 民進黨 九合一選舉

延伸閱讀

蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋

盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

民進黨嘉義縣長初選升溫 爭取提名蔡易餘、黃榮利拚動員比政見

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

相關新聞

美國防授權法簽署生效…川普點名涉台條文 影響總統外交權限

美國總統川普十八日簽署二○二六年國防授權法，讓法案生效上路。不過，國會通過法案中部分涉台條款引發川普關注，他點名美台無人...

紐時：川普政府對台軍售案 讓華府對中鷹派鬆口氣

紐約時報十八日報導，川普政府十七日請美國國會批准逾一一一億美元的對台軍售案，由於國會兩黨均挺台，該案應會通過。此一規模很...

藍白強通過立院延會 綠批在野大開保護傘

立法院會昨天確認立法院本會期將延會至明年一月卅一日，無縫接軌下會期；即便民進黨立委反對，批評在野黨大開保護傘，保護立委免...

新聞眼／綠批在野破壞財政紀律 照樣提案

民進黨在大罷免失利後，出現「改走溫和路線」與「對抗到底」兩種聲音。賴政府在中央絲毫不見放軟，繼續提出不予副署等新招，另闢...

藍綠齊喊加碼 老農津貼下周排審

為迎戰明年九合一選舉，有意參選縣市首長的藍綠立委，昨天都呼籲提高老農津貼。

加拿大不公平限制進口我螺絲螺帽等製品 經貿辦：WTO架構下提出諮商

我國於12月15日針對加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。