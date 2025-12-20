藍綠齊喊加碼 老農津貼下周排審

為迎戰明年九合一選舉，有意參選縣市首長的藍綠立委，昨天都呼籲提高老農津貼。

國民黨立委喊提高至一點五萬元，民進黨立委也支持調高，但各立委對金額有不同版本。立法院衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃宣布，下周將在委員會排審相關法案。

國民黨立委張嘉郡指出，老農津貼已經好幾年沒調整，物價、房價和電價節節高升，去年三月提案將老農津貼提高至一點二萬元，現在黨團參考物價指數，盼提高至一點五萬元。

國民黨立委楊瓊瓔主張放寬老農津貼排富門檻，且老農津貼現在每四年依消費者物價指數調整，如今通膨嚴重，應改為二年調整一次。

蘇清泉說，台北市基本生活費二萬元、台中市一點六萬元、屏東一點五萬元，因此要求老農津貼提高至一點五萬元不是在畫大餅喊話，是真實需求。

民進黨立委蔡易餘昨天號召超過廿位民進黨立委，呼籲現行的老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，政院應該盡速提出版本，讓老農獲得真正的尊嚴與保障。

劉建國表示，他將在衛環委員會排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守四年一次，應比照物價指數漲幅隨時滾動檢討，才能夠接住老農的生活需求。

蔡易餘指出，現行老農津貼約八千元，僅約衛福部公告今最低的五成左右，明顯不足以支應基本生活。希望農業部與行政院在下周委員會排審的時候，能夠拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望；且必須修正排富條款，將農民自住房屋排除計算，才符合公平正義。

劉建國和張嘉郡均表態爭取雲林縣長，號召民進黨立委參加記者會的蔡易餘被認為有機會角逐嘉義縣長，蘇清泉將再次挑戰屏東縣長；至於楊瓊瓔，她已表態爭取黨內提名參選台中市長，將與立法院副院長江啟臣競爭。負責在經濟委員會排審法案的陳亭妃正在爭取民進黨台南市長提名。