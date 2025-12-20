新聞眼／綠批在野破壞財政紀律 照樣提案

民進黨在大罷免失利後，出現「改走溫和路線」與「對抗到底」兩種聲音。賴政府在中央絲毫不見放軟，繼續提出不予副署等新招，另闢蹊徑反制在野；但在第一線面對民意的民進黨立院黨團，則深感如此路線「已此路不通」，應某種程度和在野競爭，一起加入向民眾放福利的行列。

民進黨團先前就提出，以財劃法暫時無法分發的三四五億元，射出「照顧弱勢三箭」，將國民年金加碼至八千元、坐月子政府補助十萬元、勞退自提政府多送百分之一等等，提案用實質的民生福利換回選民支持，而非全面批評藍白惡搞國庫。

綠營如今發動老農年金加碼也是一例，對中南部民進黨立委而言，特別是有意參選縣市長者。問題是，一九九五年開放發放的老農津貼過去長期被批評是財政黑洞，每年高達五百億的龐大支出，占去農業部大半的預算，不僅排擠了農業的發展預算，更造成國庫的龐大負擔，然而，不分藍綠，每到選前都會以「照顧農民」為名爭相加碼，卅年來支付的金額早已超過兆元。

然而，民進黨做為執政黨，先前多次批評在野黨提出破壞財政紀律的法案，聲稱為了維護財政紀律，「不得不」以不副署作為維護憲政的手段，如今自己也跳下來加碼，也讓已成藍綠共業的老農津貼，國庫的窟窿只會愈破愈大洞。