藍白強通過立院延會 綠批在野大開保護傘

立法院會昨天確認立法院本會期將延會至明年一月卅一日，無縫接軌下會期；即便民進黨立委反對，批評在野黨大開保護傘，保護立委免於司法偵辦。但是最後國民黨和民眾黨立委仍以人數優勢，表決過關。

民眾黨團提案指出，我國憲法規定，立法院法定會期應至十二月卅一日止，但明年度中央政府總預算案至今仍陷朝野僵局，無法付委實質審查，原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立所致。

民眾黨團指出，立法院三讀通過軍人待遇條例及警察人員人事條例相關預算，為軍人加薪與提高警消退休金替代率提高，行政院未遵循法定義務編列，更宣稱有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕。

民眾黨團說，截至十一月十三日為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，也未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出；為落實對人民承諾與立法院職權，提案建請院會延會至明年一月卅一日。

此外，立法院會今天三讀今年度國營事業預算與非營業基金，營業總支出改列三兆二九二○億元，非營業作業基金支出改列為二兆三七二八億元，兩者合計規模約六兆元，其中國營事業支出被砍刪二二四億元。