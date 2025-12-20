聽新聞
紐時：川普政府對台軍售案 讓華府對中鷹派鬆口氣

聯合報／ 編譯梁采蘩江昱蓁／綜合報導
美國政府總金額達111億540萬美元對台軍售案，可望於1個月後生效。圖／聯合報系資料照片
美國政府總金額達111億540萬美元對台軍售案，可望於1個月後生效。圖／聯合報系資料照片

紐約時報十八日報導，川普政府十七日請美國國會批准逾一一一億美元的對台軍售案，由於國會兩黨均挺台，該案應會通過。此一規模很可能讓華府的對中鷹派鬆一口氣，他們此前懷疑美國總統川普為了與中國大陸達成貿易和經濟協議，而使美國捍衛台灣的承諾有所動搖。

逾一一一億美元的規模，除了超過拜登政府的八十四億美元，也占川普第一任對台軍售一八三億美元的一半以上。

美國國務院批准的軍售內容，包括價值逾四十億美元的海馬士多管火箭系統與M109A7自走砲，價值逾七億美元的標槍飛彈與拖式飛彈，以及美國國防新創公司Anduril的Altius自殺無人機。

美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）聲明，此一軍售將援助台灣持續實現武裝部隊現代化與維持可靠防衛能力，進而符合美國利益。我國防部聲明雖未點名大陸，但提到該軍售能提供強大嚇阻及嚇阻戰力和不對稱作戰優勢。

台灣是美國密切盟友與經濟夥伴。美國雖未正式承認台灣，並對台灣遭攻擊時是否馳援維持「戰略模糊」，但數十年來仍提供先進武器。

台灣在野黨於立法院擁有多數席次，國民黨批評此前的美國對台軍售交付延宕與所費不貲。但台灣朝野都預期賴政府提出的台幣一點二五兆元國防特別預算案，最終可能依在野黨的要求修正後通過。

台灣外交部則聲明，將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，以穩定提升國防能力及韌性。

