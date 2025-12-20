聽新聞
0:00 / 0:00

美國防授權法簽署生效…川普點名涉台條文 影響總統外交權限

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國防授權法將生效上路，川普總統對法案中的部分內容表達擔憂，包括美台無人機合作計畫，以及支持台灣加入ＩＭＦ等條款。圖為川普3月在卡達烏代德空軍基地，站在MQ-9「死神」多用途無人機前。美聯社
美國防授權法將生效上路，川普總統對法案中的部分內容表達擔憂，包括美台無人機合作計畫，以及支持台灣加入ＩＭＦ等條款。圖為川普3月在卡達烏代德空軍基地，站在MQ-9「死神」多用途無人機前。美聯社

美國總統川普十八日簽署二○二六年國防授權法，讓法案生效上路。不過，國會通過法案中部分涉台條款引發川普關注，他點名美台無人機合作計畫，以及支持台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）等，稱這些條文意圖規定美國對外軍事和外交事務的立場，他的政府將依「總統作為三軍統帥及處理美國外交事務」的憲法權限執行這些條款。

二○二六年國防授權法匡列給國防部明年度預算規模達九○○六億美元，比五角大廈原提案多出八○億美元。

涉台部分，法案提到美國國防部必須與國務院合作，透過美國在台協會（ＡＩＴ）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案內容也要求增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動。

此外，法案編列最多十億美元資助台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略；法案也夾帶「不歧視台灣法案」，支持台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）。

聯邦眾院軍事委員會日前指出，二○二六年度國防授權法案全力支持川普推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時授權新的權力支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

川普簽署法案時表示，法案將執行川普政府「以實力謀和平」的政策、保護美國國土來自國內外的威脅，並強化國防工業基礎，同時取消浪費的支出項目，以及破壞美國軍人戰鬥精神的種族主義項目。

川普指出，明年度國防授權法將許多川普政府的行政命令和行動入法，包括專注於提高戰士殺傷力、提升國土飛彈防衛的金穹系統計畫、恢復美國空中主權等。

川普指出，國防授權法也納入「安全天空法案」，讓國家和地方執法人員得以應付無人機的威脅；此外，國防授權法也提供關鍵資源來確保南方邊境的安全，免於非法移民和跨國犯罪組織的侵害。

不過，川普也針對法案內容中的部分條款表達擔憂，包括影響到川普政府的外交政策、資訊揭露和總統權責等。

川普點名的包括美台無人機合作計畫，以及支持台灣加入ＩＭＦ等條款，指這些條款恐影響美國對外軍事部署和外交事務的立場；面對這些條款，他會以符合總統作為軍隊最高統帥的憲法權力，以及總統得以執行外交事務的憲法權力來處理，包括承認外國主權的權力。

國防授權法案 川普 美台

延伸閱讀

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

川普太空政策行政命令 確立2028重返月球目標

相關新聞

美國防授權法簽署生效…川普點名涉台條文 影響總統外交權限

美國總統川普十八日簽署二○二六年國防授權法，讓法案生效上路。不過，國會通過法案中部分涉台條款引發川普關注，他點名美台無人...

紐時：川普政府對台軍售案 讓華府對中鷹派鬆口氣

紐約時報十八日報導，川普政府十七日請美國國會批准逾一一一億美元的對台軍售案，由於國會兩黨均挺台，該案應會通過。此一規模很...

藍白強通過立院延會 綠批在野大開保護傘

立法院會昨天確認立法院本會期將延會至明年一月卅一日，無縫接軌下會期；即便民進黨立委反對，批評在野黨大開保護傘，保護立委免...

加拿大不公平限制進口我螺絲螺帽等製品 經貿辦：WTO架構下提出諮商

我國於12月15日針對加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於...

藍中央廚房「真空」火力缺 黨團急向朱立倫借將打空戰

賴清德總統、行政院長卓榮泰祭出不副署財劃法，升高對在野黨抗爭態勢。國民黨主席鄭麗文上任後，重組一批新的新媒體團隊規劃空戰，不過目前少有重大揭弊、議題攻防等，讓國民黨立院黨團、2026年各縣市候選人團隊感到黨中央「空戰真空中」，緊急向國民黨前主席朱立倫團隊「借將」求救。

蔡宗智、史雪燕擬選名間鄉長 許淑華：整合最強人選

前南投縣議員史雪燕早已表態爭取代表國民黨競選名間鄉長，無黨籍南投縣議員蔡宗智今天由南投縣長許淑華陪同下宣布參選名間鄉長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。