快訊

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

北車M8出口遭丟煙霧彈！1男疑為攔阻命危送醫 嫌犯逃逸中

加拿大不公平限制進口我螺絲螺帽等製品 經貿辦：WTO架構下提出諮商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，經貿辦表示，我方於15日在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於18日上網並周知WTO會員。圖／聯合報系資料照片
加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，經貿辦表示，我方於15日在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於18日上網並周知WTO會員。圖／聯合報系資料照片

我國於12月15日針對加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於12月18日上網並周知WTO會員，行政院經貿辦表示，政府是應鋼鐵公會的訴求正式提出諮商。經貿辦表示，期盼台加兩國合作，為我業者提供公平且可預測的競爭環境。

經貿辦指出，加國對我國等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅；另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅，例如我國重要的螺絲螺帽產業，已損害我產業鋼鐵利益。

據鋼鐵公會估計，鋼鐵配額措施將使我鋼鐵業者全年合計損失超過新台幣17億元，螺絲螺帽若維持原出口水準，我業者全年將增加新台幣13億元額外關稅負擔。

經貿辦指出，鋼鐵產業對我國防等產業發展至關重要，也為我國創造出口利益，但近來加拿大、墨西哥及歐盟等國為防範中國大陸產能過剩鋼鐵，陸續對鋼品採取進口保護措施，嚴重影響我鋼鐵產品出口。

經貿辦表示，我國已多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大表達關切，強調加國鋼鐵進口措施不符合加國在WTO架構下之義務與承諾，且不排除透過WTO爭端解決機制要求諮商，加國則表示尊重我國在WTO架構下的相關權利。為促使加拿大積極與我國討論互利解決方案，我國正式於WTO爭端解決機制提出諮商。

經貿辦強調，台加為理念相近貿易夥伴，已簽署避免雙重課稅協議、投資保障暨促進協議以及科學、技術與創新等協議，雙方致力推動自由公平貿易與以規則為基礎的多邊貿易體系，面對全球鋼鐵產業困境應加強溝通合作，打擊低價鋼品與違法轉運。

WTO 經貿 加拿大 行政院 公平貿易

延伸閱讀

經貿辦：加國對我不公平鋼鐵進口限制 正式向 WTO 提出諮商

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

移民政策收緊 加拿大人口創20世紀最大降幅

擁加拿大國籍 應曉薇之女應佳妤：擔任民代公職要放棄

相關新聞

疑年資被少算退休俸少領 游毓蘭：行政機關賭懶得算、不敢告

國民黨前立委游毓蘭今日表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資2...

被控職場霸凌、貶低折磨下屬為樂 劉書彬稱一時沒法說清楚

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安昨控劉書彬職場霸凌，以貶低、折磨、監視下屬為樂，不滿被劉書彬質疑不瞭解中華民國政治制度，憤而...

加拿大不公平限制進口我螺絲螺帽等製品 經貿辦：WTO架構下提出諮商

我國於12月15日針對加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於...

藍中央廚房「真空」火力缺 黨團急向朱立倫借將打空戰

賴清德總統、行政院長卓榮泰祭出不副署財劃法，升高對在野黨抗爭態勢。國民黨主席鄭麗文上任後，重組一批新的新媒體團隊規劃空戰，不過目前少有重大揭弊、議題攻防等，讓國民黨立院黨團、2026年各縣市候選人團隊感到黨中央「空戰真空中」，緊急向國民黨前主席朱立倫團隊「借將」求救。

蔡宗智、史雪燕擬選名間鄉長 許淑華：整合最強人選

前南投縣議員史雪燕早已表態爭取代表國民黨競選名間鄉長，無黨籍南投縣議員蔡宗智今天由南投縣長許淑華陪同下宣布參選名間鄉長，...

觀察站／吳豊山折戟 賴政府兩手路線大失敗

賴清德總統就職時屬意的海基會董事長吳豊山請辭，這是對賴清德兩岸路線的一次重大打擊，凸顯賴政府強化「備戰」與「境外敵對勢力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。