加拿大不公平限制進口我螺絲螺帽等製品 經貿辦：WTO架構下提出諮商

我國於12月15日針對加拿大對我國螺絲螺帽等鋼鐵製品採取不公平進口限制的措施，在WTO架構下正式提出諮商要求，WTO已於12月18日上網並周知WTO會員，行政院經貿辦表示，政府是應鋼鐵公會的訴求正式提出諮商。經貿辦表示，期盼台加兩國合作，為我業者提供公平且可預測的競爭環境。

經貿辦指出，加國對我國等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅；另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅，例如我國重要的螺絲螺帽產業，已損害我產業鋼鐵利益。

據鋼鐵公會估計，鋼鐵配額措施將使我鋼鐵業者全年合計損失超過新台幣17億元，螺絲螺帽若維持原出口水準，我業者全年將增加新台幣13億元額外關稅負擔。

經貿辦指出，鋼鐵產業對我國防等產業發展至關重要，也為我國創造出口利益，但近來加拿大、墨西哥及歐盟等國為防範中國大陸產能過剩鋼鐵，陸續對鋼品採取進口保護措施，嚴重影響我鋼鐵產品出口。

經貿辦表示，我國已多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大表達關切，強調加國鋼鐵進口措施不符合加國在WTO架構下之義務與承諾，且不排除透過WTO爭端解決機制要求諮商，加國則表示尊重我國在WTO架構下的相關權利。為促使加拿大積極與我國討論互利解決方案，我國正式於WTO爭端解決機制提出諮商。

經貿辦強調，台加為理念相近貿易夥伴，已簽署避免雙重課稅協議、投資保障暨促進協議以及科學、技術與創新等協議，雙方致力推動自由公平貿易與以規則為基礎的多邊貿易體系，面對全球鋼鐵產業困境應加強溝通合作，打擊低價鋼品與違法轉運。