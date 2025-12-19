憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭停擺近一年後，今下午3時判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

藍白立委去年聯手修正憲訴法，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」

第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。

現今大法官僅有8人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，也全被立法院封殺，依照現行法律，憲法法庭無法評議、作判決或暫時處分。憲法法庭自去年10月28日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已逾400天沒有產出任何一號判決。

賴清德今年1月23日公布憲訴法修正條文，同年1月25日正式生效，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件，並於兩天之後裁定受理。憲法法庭於今日判決之前，並沒有針對憲法訴訟法召開過公開的言詞辯論或說明會，即於今日「突襲」宣判。