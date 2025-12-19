快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院三讀114年度國營事業預算案 小砍224億元

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院示意圖。記者張曼蘋／攝影
立法院示意圖。記者張曼蘋／攝影

立法院會今天三讀今年度國營事業預算與非營業基金，營業總支出改列3兆2920億元，非營業作業作業基金支出改列為2兆3728億元，兩者合計規模約6兆元，其中國營事業支出被砍刪224億元。

根據立院三讀通過的今年度國營事業預算案，其中營業部分，營業總收入改列為3兆4514億元，營業總支出減列224億3068萬元，改列為3兆2920億元，等於國營事業預算被立法院砍刪了224億元。

而非營業部分，作業基金業務業務總支出減列1億626萬元，改列為2兆3728億元。另外，債務基金減列基金來源10億601萬元，改列為9119億6125萬元；特別收入基金減列基金來源16億7975萬元，改列為3463億6356萬元；資本計畫基金審議結果，減列基金用途6億7800萬元，改列為386億2326萬元。

另外在今年中央總預算信託基金項目下，計有勞工退休基金（舊制）、勞工退休基金（新制）、積欠工資墊償基金、公務人員退休撫卹基金等17個基金，共編列總收入2424億859萬元，總支出131億元，本期賸餘2293億元，審議結果均照列通過。

立法院 規模 總預算

延伸閱讀

藍白人數優勢通過 立法院確定延會到明年1月31日

114年度國營事業預算三讀 規模6兆餘元

【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

藍白人數優勢通過 立法院延會無縫接軌下會期

相關新聞

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

被控職場霸凌、貶低折磨下屬為樂 劉書彬稱一時沒法說清楚

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安昨控劉書彬職場霸凌，以貶低、折磨、監視下屬為樂，不滿被劉書彬質疑不瞭解中華民國政治制度，憤而...

疑年資被少算退休俸少領 游毓蘭：行政機關賭懶得算、不敢告

國民黨前立委游毓蘭今日表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資2...

自救？憲法訴訟法修正案恐逆轉 憲法法庭今年首件判決下午3點出爐

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，憲法法庭也因此停擺近一年。憲法...

立法院三讀114年度國營事業預算案 小砍224億元

立法院會今天三讀今年度國營事業預算與非營業基金，營業總支出改列3兆2920億元，非營業作業作業基金支出改列為2兆3728...

藍白人數優勢通過 立法院確定延會到明年1月31日

立法院會今天處理民眾黨團提出的延會案，藍白在人數優勢下，以59票贊成、49票反對，通過本會期延會至115年1月31日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。