林佳龍：總合外交助帛琉打造韌性經濟

中央社／ 台北19日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部林佳龍昨天率「台帛榮邦經貿團」出訪帛琉，晚間接受帛琉總統惠恕仁設宴款待。林佳龍指出，台灣將持續以「總合外交」的方式，協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，讓雙邊夥伴關係更上層樓。

外交部昨天指出，林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天率團抵達帛琉，感謝國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）親自接機，並全程陪同訪團行程，並感謝惠恕仁（Surangel Whipps,Jr.）於晚間設宴款待，讓所有團員都倍感溫馨。

林佳龍指出，這是他第4次訪問帛琉，特別邀請來自觀光、醫療、綠能等領域的台灣企業代表一同前來，實地考察、評估雙邊合作機會。

惠恕仁在致詞中提到，台帛在共享民主、自由與人權的價值基礎上，建立起真誠、穩固而長久的情誼，也正攜手向前、共同成長，堪稱國與國合作的典範，台灣在科技與創新上的優勢，正為帛琉打開通往未來的一扇窗。

林佳龍表示，台灣將持續以「總合外交」的方式，協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，讓雙邊夥伴關係更上層樓；每一次到訪帛琉，都能感受到帛琉政府滿滿的溫暖，從南島文化的連結，到一項項合作計畫的落實，台帛情誼持續深化，期待這趟行程，能為台帛合作再添新頁，為共享繁榮再向前一步。

帛琉 外交部 林佳龍

