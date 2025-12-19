被控職場霸凌、貶低折磨下屬為樂 劉書彬稱一時沒法說清楚

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安昨控劉書彬職場霸凌，以貶低、折磨、監視下屬為樂，不滿被劉書彬質疑不瞭解中華民國政治制度，憤而自傷離職。對此，劉書彬說，這種事無法一時間講清楚，她不予置評，還暗示前助理是因被資遣才會如此。

邱子安指出，跟劉書彬工作經驗，她是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂，比如要求下屬定期盆栽澆水、管控司機行駛路線、質疑員工同時使用電腦、手機一起工作是偷懶，甚至還要求女員工有生理問題，陪同立委到議場排隊，批劉書彬自認都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

針對前助理控職場霸凌，劉書彬今回應，這種事情，沒有辦法一時間講清楚，並暗示是前助理被資遣才會如此。她說，每個人都有自己言論自由，她就回問到這裡，並否認前助理有自傷行為。

媒體詢問是否有貶低助理言詞，甚至對澆花吹毛求疵？劉書彬表示，這是個人表述，她尊重不予置評，每個人在辦公室管理都有自己的一個風格，例如澆花她認為植物非常重要，因辦公室在地下室較陰暗，澆花增加綠意不是很好嗎？有助理就請助理做，如果沒做就自己澆花，這很天經地義的事情。

媒體追問是否感到委屈？前助理要求辭職，有覺得被抹黑嗎？對此，劉書彬說，她不予回應。

而邱子安目前任職同黨立委張啓楷辦公室，張啓楷稱讚邱子安認真、專業，是個人才、表現也不錯，辦公室需要人才就找來了。至於是否知情在劉書彬辦公室經歷？張啓楷說，也是才剛聽你們說，文章他再看一下。