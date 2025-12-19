疑年資被少算退休俸少領 游毓蘭：行政機關賭懶得算、不敢告
國民黨前立委游毓蘭今日表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資25年，替代率少了2.5個百分點，行政機關制度性陰謀，賭退休人員「懶得算、不敢告」，一旦超過30天復審期，錯誤就成「既定事實」，終身領少。
立法院上會期修法三讀通過「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率調高到80%，近期也三讀通過停砍公教年金相關法律修正案，捍衛軍公教權益。
不過，游毓蘭今日表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，欣喜若狂，爭相走告：這次應該是真的。她提醒，別高興太早，從這封銓敘部公文，檢查看看出現什麼問題？
游毓蘭質疑，銓敘部「計算矛盾」大解密，消失的1%去了哪？很多退休軍公教以為函文「核定」就沒錯，其實暗藏算計。第一是核心矛盾，事實是審定年資 26年；算法是「26 \text{年} \times 2.5\% = 65\%」；核定部分，替代率卻僅給62.5%，這是25年的數字；結論是1年年資，在公文裡被「暗算」消失了。
游毓蘭還質疑有三大行政瑕疵。第一是邏輯對撞，文字寫26年，錢給25年，責任模糊化；第二是黑箱核定，沒計算明細、沒法源依據，讓人看不懂、不敢告；第三是互踢皮球，銓敘部核定比例，發放機關負責給錢，出錯誰負責？
游毓蘭進一步質疑有制度性陰謀，行政機關賭「懶得算、不敢告」。一旦超過30天復審期，這個錯誤就會變成「既定事實」，終身領少。
游毓蘭提出三大自救對策，第一是立刻書面復審，質疑「26年資為何僅有62.5%替代率？」；第二是要求計算明細，依法索取每一年資的認列依據；第三是拒絕私下吞聲，這種錯誤絕非個案，公開揭露才能導正制度。她總結，人民要的不是施捨，是依法計算，「請翻開你的核定函，自己算一次。你的沉默，就是他們最想要的結果。」
