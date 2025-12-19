冒名嫁禍、恐嚇威脅…民團偕立委倡議反跨境鎮壓 喊話政府建通報機制

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委黃捷（左）表示，中共跨境鎮壓明顯目的就是要讓人心生恐懼、限制行動，甚至進行思想自我審查、噤聲，也想要誤導國際，讓國際社會誤認中共對台灣有實質管轄權。記者張曼蘋／攝影
遭跨境鎮壓受害者及多個民間團體串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，今在立法院召開記者會，以遭恐攻化威嚇、冒名嫁禍、名單搜集等自身案例，說明中共對台灣的跨境鎮壓行動升高，盼社會關注此議題、政府也應盡速完善制度，現場也高呼「拒絕跨境鎮壓，守護自由防線！」口號。

反跨境鎮壓倡議行動團隊與民進黨立委陳冠廷、黃捷及民眾黨立委陳昭姿，與公民監督國會聯盟執行長張宏林、台灣教師聯盟理事長潘威佑等人在立院開「拒絕跨境鎮壓，守護自由防線」記者會。

陳冠廷說明，近年看到非常多案例，不管是政要受跟蹤或壓迫，流亡到海外也受到中國各種國安或其他機構騷擾，這都非一天兩天的事，除了恐嚇訊息、危險炸彈，現在進化到假借民運人士的名義、蒐集個資，進而去威脅另一人，用非常低的成本去製造最大恐懼，讓更多公民自我審查，冒出「我只要不講話，我的名字就不會被冒用，中國的國安單位就不會來找我」的想法。

陳冠廷也說，包括副總統蕭美琴出國時，也看到中國人士跟蹤，甚至會製造混亂，因此希望能從行政機關去協助、明確通報跟協助機制，讓受害者知道能向誰求助；其次參考國際經驗去建立體系；最後是希望藉由此機會研議必要的法律，來保護公民社會。

陳昭姿表示，對於跨境鎮壓，民眾黨立場非常清楚，中共沒有權利侵犯台灣任何一個人民的人權，台灣政府更有責任義務、責無旁貸地要去保護每一位國民的人身安全跟自由，除了發聲外，還要有更具體作法，只要有利於保護台灣主權、台灣民主的法案，民眾黨會全力支持、不會缺席。

黃捷表示，自從當議員也收過非常多類似恐嚇信，內容大多是用合成子彈、槍枝照片，進行人身恐嚇威脅，甚至對家人的人身安全，而去年就職立委後，一上任就收到三封恐嚇信，很明顯幕後藏鏡人的目的就是要讓人心生恐懼、限制行動，甚至進行思想自我審查、噤聲，也想要誤導國際，讓國際社會誤認中共對台灣有實質管轄權。

台大政治系名譽教授明居正解釋，對中共來說，長臂管轄、跨境鎮壓不是只針對少數敏感人士，凡「非共產黨員」都是敏感人士，而在台灣，看起來表面上安全，但中共已經開始滲入，中共的跨境鎮壓，台灣當然是主要目標，但絕對不是唯一目標，日本、加拿大、澳洲、美國都看見跨境鎮壓問題，「跨境鎮壓是我們現在跟中共作戰的第一線」，因此希望各界一起努力，守住民主。

遭跨境鎮壓受害者及多個民間團體串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，民進黨立委陳冠廷（後排右三）及民眾黨立委陳昭姿（後排右二）等人今在立法院召開記者會。記者張曼蘋／攝影
