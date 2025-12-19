余茂春：中國大陸結合軟硬及銳實力 形成多層次壓迫手段

快訊

中央社／ 台北19日電

國防院今天表示，前美國務院中國政策顧問余茂春在座談會中提到，中國結合軍事威嚇「硬實力」、文化經濟與價值輸出「軟實力」，及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。

國防部智庫、國防安全研究院上午發布新聞稿指出，國防院16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B.Guinid）、烏克蘭籍駐院研究員傅猷立（Yurii Poita）等學者專家與會。

國防院董事長霍守業上將致詞表示，當前全球安全秩序面臨中俄帶來的挑戰，印太地區已成為衝突競逐的核心舞台，台灣位處前線，需與理念相近國家深化對話合作，建構堅實的民主安全網絡。

前國防部長蔡明憲應邀發表演講提到，台灣堅守憲政與民主價值，並持續提升國防預算，發展無人載具、水下能力等不對稱戰力，同時強化水電、資訊等關鍵基礎設施防護，落實全民防衛政策，以提升整體國家韌性，嚇阻中國武裝侵略。他期盼美、日、澳、菲等友好國家持續深化與台灣的安全合作，發揮集體防衛力量。

前美國務院中國政策顧問余茂春指出，中國的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對台灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。他認為，中國結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並引述毛澤東所稱統戰、武裝鬥爭與黨建的「三大法寶」，指出中國高度重視對美統戰，透過代理人影響華府政策與輿論。

菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）分享菲國因應中國海上侵擾的經驗，提到菲律賓將相關行動界定為「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD），並透過深化美菲同盟、與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭簽署相關協定，建構多邊安全合作架構；同時採取「整體政府」途徑，並結合國際法與輿論，爭取國際支持。

國防院外籍駐院學者傅猷立以俄羅斯對烏克蘭的戰前情報準備為例，指出俄方透過特工滲透、暴力事件與資訊操作，製造社會分裂，削弱民選政府正當性，以降低侵略行動的阻力。

在法制層面，孟沛德表示，國安法制與國家機密制度在防範間諜活動與假訊息上至關重要，相關制度設計應納入司法機關意見，並強化對中國資訊傳播的分析能力，培養具獨立性的公民社會，以提升民主體制的應對能力。

國防院 菲律賓 統戰

