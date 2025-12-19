立院表決通過 延會至明年1月31日
立法院常規會期進行到12月底結束，民眾黨立院黨團日前提案，將本屆第四會期延長至明年1月31日止，院會19日表決，以59票贊成、49票反對通過提案，確定將延會。
民眾黨團提案說明，行政院2026年度總預算案中，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》相關預算，排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，而且截止11月13日為止，仍未依法追加編列預算。由於總預算案有待立法院審查，因此延長會期。
針對延會提案，立院朝野黨團18日召開協商，經15分鐘討論後，各黨沒有共識，由主持會議的立委黃國昌宣布交由院會處理。國民黨立院黨團贊成民眾黨團提案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則認為，立法院不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言