蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋

民進黨立委蔡易餘今天號召超過20位民進黨立委，呼籲現行老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，政院應盡速提出版本，讓老農獲得真正的尊嚴與保障；衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃也宣布，下周將在委員會排審相關法案。

蔡易餘指出，現行老農津貼8110元，僅約衛福部公告2025年最低生活費1萬5515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各立委針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是必須調高，希望農業部與行政院在下周委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。

針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的唯一自住農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將農民自住房屋排除計算，才符合公平正義。

劉建國表示，他將在衛環委員會排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守四年一次，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

陳亭妃也說，老農津貼制度最早是由前總統陳水扁任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎；隨後由前總統蔡英文提出「三保一金」政策進一步擴大保障。如今賴清德總統延續此精神，她下周也將在經濟委員會同步排審「農民退休儲金條例」，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

國民黨團今天也提出老農年金加碼主張，蔡易餘批評，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修「財劃法」掏空中央財政，一邊砍中央的錢、一邊又要中央請客，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。