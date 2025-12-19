聽新聞
0:00 / 0:00
蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋
民進黨立委蔡易餘今天號召超過20位民進黨立委，呼籲現行老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，政院應盡速提出版本，讓老農獲得真正的尊嚴與保障；衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃也宣布，下周將在委員會排審相關法案。
蔡易餘指出，現行老農津貼8110元，僅約衛福部公告2025年最低生活費1萬5515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各立委針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是必須調高，希望農業部與行政院在下周委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。
針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的唯一自住農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將農民自住房屋排除計算，才符合公平正義。
劉建國表示，他將在衛環委員會排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守四年一次，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。
陳亭妃也說，老農津貼制度最早是由前總統陳水扁任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎；隨後由前總統蔡英文提出「三保一金」政策進一步擴大保障。如今賴清德總統延續此精神，她下周也將在經濟委員會同步排審「農民退休儲金條例」，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。
國民黨團今天也提出老農年金加碼主張，蔡易餘批評，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修「財劃法」掏空中央財政，一邊砍中央的錢、一邊又要中央請客，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言