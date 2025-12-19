快訊

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

黃明志捲謝侑芯命案「工作全停、將再上法庭」 發文人生最低谷洩心境

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡易餘號召綠委挺農民，提出津貼調高、排富排除唯一自住兩大主張。記者蔡晉宇／攝影
蔡易餘號召綠委挺農民，提出津貼調高、排富排除唯一自住兩大主張。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委蔡易餘今天號召超過20位民進黨立委，呼籲現行老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，政院應盡速提出版本，讓老農獲得真正的尊嚴與保障；衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃也宣布，下周將在委員會排審相關法案。

蔡易餘指出，現行老農津貼8110元，僅約衛福部公告2025年最低生活費1萬5515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各立委針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是必須調高，希望農業部與行政院在下周委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。

針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的唯一自住農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將農民自住房屋排除計算，才符合公平正義。

劉建國表示，他將在衛環委員會排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守四年一次，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

陳亭妃也說，老農津貼制度最早是由前總統陳水扁任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎；隨後由前總統蔡英文提出「三保一金」政策進一步擴大保障。如今賴清德總統延續此精神，她下周也將在經濟委員會同步排審「農民退休儲金條例」，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

國民黨團今天也提出老農年金加碼主張，蔡易餘批評，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修「財劃法」掏空中央財政，一邊砍中央的錢、一邊又要中央請客，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。

農民 老農津貼 蔡易餘

延伸閱讀

民進黨嘉義縣長初選升溫 爭取提名蔡易餘、黃榮利拚動員比政見

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化 綠營人選出爐對決林于玲

中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

相關新聞

疑年資被少算退休俸少領 游毓蘭：行政機關賭懶得算、不敢告

國民黨前立委游毓蘭今日表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資2...

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

為保障農民權益，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因...

柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」批評：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。」認為「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」、「你去看陳佩琪會不會這樣子搓他的臉。愛阿伯可以用來當作所有無禮行為的藉口？」

114年度國營事業預算三讀 規模6兆餘元

立法院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元

林佳龍：總合外交助帛琉打造韌性經濟

外交部長林佳龍昨天率「台帛榮邦經貿團」出訪帛琉，晚間接受帛琉總統惠恕仁設宴款待。林佳龍指出，台灣將持續以「總合外交」的方...

被控職場霸凌、貶低折磨下屬為樂 劉書彬稱一時沒法說清楚

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安昨控劉書彬職場霸凌，以貶低、折磨、監視下屬為樂，不滿被劉書彬質疑不瞭解中華民國政治制度，憤而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。