藍白人數優勢通過 立法院延會無縫接軌下會期

立法院會今處理民眾黨團提出的延會案，藍白在人數優勢以59票贊成、49票反對，通過延會提案，立院本會期將延會至明年1月31日，無縫接軌本屆立院第5會期。民進黨立委則在院會表達反對，批藍白大開保護傘，保護立委免於司法偵辦。

民眾黨團提案內容指出，我國憲法規定，立法院法定會期應至12月31日止，但明年度中央政府總預算案至今仍陷朝野僵局，無法付委實質審查，原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立所致。

民眾黨團表示，行政院未依法編列經立法院三讀通過軍人待遇條例及警察人員人事條例相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，漠視行政院應遵循法定義務，已嚴重侵蝕法治國法治根基。行政院更濫權宣稱該二法有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕，踐踏軍警消尊嚴與合法權益。

民眾黨團說，黨團10月7日針對明年度中央政府總預算案提出復議案。截至11月13日為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，也未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。為落實對人民承諾與立法院職權，提案建請院會延會至明年1月31日。