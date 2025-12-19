民團偕立委反跨境鎮壓 籲完善制度守護自由防線

快訊

中央社／ 台北19日電

民間團體與跨黨派立委今天在立法院召開記者會，提出實際案例，說明中共對台灣的跨境鎮壓行動明顯升高，也希望社會各界關注此議題，拒絕跨境鎮壓，政府也應盡速完善制度，例如制定反跨境鎮壓法等，守護自由防線。

反跨境鎮壓倡議行動團隊與民進黨立委陳冠廷、黃捷及台灣民眾黨立委陳昭姿，以及公民監督國會聯盟執行長張宏林、台灣客社社長陳彩仁、台灣教師聯盟理事長潘威佑、北社社長羅浚晅等人，今天在立法院召開「拒絕跨境鎮壓，守護自由防線」記者會，提出相關主張。

陳冠廷說明，國際社會正在圍堵防制跨境鎮壓，今天召開這場記者會，就是希望各界正視跨境鎮壓議題並尋求解方，而他建議行政機關應建立明確的通報與協助機制，讓受害者知道可以向誰求助，也要研議必要的法治工具來保護台灣公民社會。

黃捷表示，中共實施跨境鎮壓的目的，除了是要讓台灣人心生畏懼，讓台灣人進行自我審查、噤聲，也想要誤導國際，讓國際社會誤認中共對台灣有實質管轄權。

陳昭姿指出，中共長期對台灣打壓，這是不爭的事實，甚至還扭曲聯合國2758號決議文的內容，企圖混淆台灣的主權地位，現在甚至延伸到跨境鎮壓，而民眾黨的立場非常清楚，就是中共沒有權力侵犯台灣任何一個人民的人權，而台灣政府有責任義務，保護每一位民眾的人身安全與自由，拒絕跨境鎮壓、守護民主防線，民眾黨不會缺席。

台大政治系名譽教授明居正解釋，對中共來說，長臂管轄、跨境鎮壓不是只針對少數敏感人士，凡非共產黨員的都是敏感人士，而在台灣，看起來表面上安全，但中共已經開始滲入，因此希望各界一起努力，守住民主。

描述中國器官移植事件的紀錄片「國有器官」在台灣的發行方、雄獅影視文化有限公司負責人管建忠表示，他把「國有器官」引進台灣後，收到的恐嚇信件超過150封，但他們選擇不沉默，因為沉默代表日後要付出更大的代價，因此他會持續放映，因為這一次，好人不再袖手旁觀。

台灣人權文化協會副理事長陳志祥強調，雖然中華人民共和國通緝民進黨立委沈伯洋，但這其實是一個政治宣示，因為中共無從進入台灣或在世界各國進行逮捕的動作，恐嚇性質居多，他也想建議政府，是否可以仿照反滲透法的立法，制定反跨境鎮壓法或跨境鎮壓防制法。

中共 國有器官 台灣民眾黨

