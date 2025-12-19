擁加拿大國籍 應曉薇之女應佳妤：擔任民代公職要放棄

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
應佳妤（左）今穿小紅帽的連身斗篷與媽媽應曉薇（右3）參加活動。記者邱書昱／攝影
應佳妤（左）今穿小紅帽的連身斗篷與媽媽應曉薇（右3）參加活動。記者邱書昱／攝影

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，也替該區選情增添變數，她近期舉辦活動時不時拉女兒應佳妤參加，但國籍問題也成焦點，被問到此問題時，應佳妤說，自己有自然雙重國籍，但如果要擔任民代、公職的話，必須要放棄其他護照，每個人都要遵守。

媒體詢問應佳妤，現在國籍為中華民國，或者有其他國籍？她回，很久以前就移民到國外，所以她有自然雙重國籍，「但是我們政府有規定，如果要當民意代表要當公職人員的話，必須要放棄其他護照，那這是政府的規定，每個人都要遵守。」

媒體追問，現在國籍？應佳妤說，加拿大和中華民國。至於是否會放棄？她強調，如果要選公職，要當公職人員的話，那就要尊重政府的規則。

國籍 護照 中華民國 應曉薇

