快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

中央社／ 台北19日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰不副署立法院會11月14日三讀通過修正的財劃法，引發在野黨不滿。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，最終目的是希望能回歸憲政秩序理性討論，找到適合解決的方法。

卓榮泰15日宣布不副署立法院11月14日三讀通過修正的財劃法版本，立法院司法及法制委員會昨天移請監察院彈劾卓榮泰。

卓榮泰今天出席監察院114年巡察行政院會議時指出，台灣過去一年遭受關稅、天災等非常多內外衝擊，立法院此刻則提出不少爭議法案，讓行政院除面臨內外各種挑戰，還要窮盡憲政救濟的方式來進行法案討論，但縱使窮盡各種方式，仍無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。

他說，若依據三讀通過的財劃法版本編列預算，會產生違法的預算案，行政院也變成違法的行政院，因此他才會依照憲法第37條規定，決定不副署恐造成國家財政重大負擔、造成政府明顯違反「公債法」的財劃法。

卓榮泰強調，不讓財劃法生效，主要是目前已經沒有辦法透過大法官會議進行釋憲，不副署是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為。

他表示，欣然面對不副署帶來的憲政秩序討論，而這最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，回歸中華民國憲法跟憲法增修條文，相信能找到適合解決的方法。

行政院秘書長張惇涵在說明行政院一年施政重點後也提到，執政團隊要完成2大目標，一是團結台灣，如果台灣可以團結，就可以克服馬太鞍溪堰塞湖災後復原、非洲豬瘟等天災疫病的挑戰。

他指出，執政團隊也要守護憲法精神、捍衛民主憲政，如同今天監察院巡察行政院，正是台灣民主憲政的展現與具體實踐，顯示台灣沒有獨裁、行政院也不可能獨裁，卓榮泰之所以不副署有違法違憲之虞的財劃法，是因為行政院有責任捍衛憲法分立原則、國民主權、民主原則、依法行政，以及確保國家發展與財政穩健。

張惇涵也引述卓榮泰日前在立法院所言，指朝野都應該一起以國家為念、以民眾為念，把不能解決的差異擺一邊，走出國家發展的重要道路。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明訂中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

行政院 憲政秩序 卓榮泰

延伸閱讀

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

相關新聞

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

為保障農民權益，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因...

柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」批評：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。」認為「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」、「你去看陳佩琪會不會這樣子搓他的臉。愛阿伯可以用來當作所有無禮行為的藉口？」

擁加拿大國籍 應曉薇之女應佳妤：擔任民代公職要放棄

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，也替該區選情增添變數，她近期舉辦活動時不時拉女兒應佳妤參加，但國籍問題也成焦點，被...

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

行政院長卓榮泰不副署立法院會11月14日三讀通過修正的財劃法，引發在野黨不滿。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡各種救濟方式中...

諾貝爾得主羅賓森赴台大演講：分散政治權力才能維持創新

2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）近日受台大邀請，以「國家為何失敗」發表演講，他指出...

宮廟宣講小橘書挨批「褻瀆神明」 立委王正旭：強化全民安全 神明會認同

內政部昨天在基隆市慶安宮舉辦俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」宣講會，內政部消防署長蕭煥章於活動中稱中國大陸為「壞鄰居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。