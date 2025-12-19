宮廟宣講小橘書挨批「褻瀆神明」 立委王正旭：強化全民安全 神明會認同

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委王正旭（左一）今天與內政部消防署長蕭煥章（右一）在厚生會急救賦能委員會舉辦的「全民急救E起來：First Aid賦能新世代記者會」同台。記者林琮恩／攝影
內政部昨天在基隆市慶安宮舉辦俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」宣講會，內政部消防署長蕭煥章於活動中稱中國大陸為「壞鄰居」，國台辦痛批這場宣講會是對宗教信仰的褻瀆，把清淨祥和的宮廟作為鼓噪戰爭的場所。立委王正旭昨天也在宣講會現場，今再與蕭煥章同台宣導心肺復甦術（CPR），他強調，宣講會是希望強化全民安全、社會韌性，「神明會認同，全民也會。」

王正旭與蕭煥章今天同台出席立法院厚生會急救賦能委員會舉辦的「全民急救E起來：First Aid賦能新世代記者會」。王正旭說，他在醫院任職，幾乎每天都會遇到可能需要CPR的對象，深感推動全民學習CPR，為提升社會韌性重要一環，而他前幾天在基隆慶安宮參與全民安全指引首次宣講會，也是希望引導民眾，對全民安全有更多認識。

王正旭表示，署長（蕭煥章）在宣講會中提到，我國「遭惡鄰騷擾」，結果被國台辦點名是「褻瀆神明」，讓他覺得很奇怪，「他們認為我們讓神明不高興，但我們反而認為，指導全民遇到災變、對身體健康有影響時，如何保護自己、保護別人，強化社會韌性，神明會認同，全民也會認同」，盼藉由這些宣講，及推動全民CPR等方式，保護全台灣民眾。

同場的立委張雅琳說，她加入立法院以前，曾邀集親子共同學習CPR技術，進入立法院後，持續關心民防議題，曾於認養選區桃園大員舉辦課程，教打家長如何實施急救，「因為戰爭、天災來臨，不分大人小孩都要面對」，孩子沒有自保能力，家長一定希望小孩活下來，尤其桃園市位在海線第一排，是兵推中戰爭傷害嚴重區域，許多家長非常擔心，盼加強民間CPR推廣等，深化急救課程。

蕭煥章致詞時說，過去民眾擔心CPR壓死人反被告，但現行國內已將CPR致死除罪化，避免疑慮，消防署統計，去年到院前無呼吸心跳（OHCA）病人，送醫搶回的人數為1249人，多為40至60歲社會中堅分子，「能搶救回來功德無量，可見投資CPR訓練很有價值」，現行替代役、常備役男都需取得EMT1與防災士資格，將持續與衛福部一起努力，讓急救的力量「灑在民間。」

CPR 王正旭 神明

